İZBAN bugün çalışıyor mu? Dün sabah saatlerinde seferlerde aksama yaşanmıştı

İzmir'de İZBAN kullanan vatandaşlar dün erken saatlerde zorluk yaşamıştı. Memurların iş bırakma eylemi nedeniyle seferler iptal edilmişti.

İZBAN BUGÜN ÇALIŞIYOR MU 19 AĞUSTOS?

İzban seferleri memurların grev yapması nedeniyle dün aksamıştı. İptal edilen seferler sonrasında vatandaşlar farklı ulaşım yolları tercih ederken 10.30 civarında yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre seferler dün 10.30 itibarıyla normale döndü. Buna göre İzban bugün normal çalışma düzeninde çalışmaya devam ediyor.

18 Ağustos günü İZBAN tarafından yapılan duyuruda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım Sen`in aldı karar uyarınca ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır.

Saat 10.30`da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir iyi yolculuklar dileriz."

İZBAN BUGÜN AÇIK MI?

18 Ağustos Pazartesi günü memurların iş bırakma eylemi nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken bugün seferler normal düzeninde çalışmaya devam ediyor. İzban tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre seferler dün 10.30'da normale döndü.