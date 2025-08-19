Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İZBAN bugün çalışıyor mu? Dün sabah saatlerinde seferlerde aksama yaşanmıştı

Dün İZBAN seferlerinde yaşanan aksama sonrasında vatandaşlar zor anlar yaşamıştı. Sabah saatlerinde seferler yapılmazken 10.30'dan sonra normale dönmüştü. İşe gidecek olanlar ise İzban bugün çalışıyor mu araştırmaya başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İZBAN bugün çalışıyor mu? Dün sabah saatlerinde seferlerde aksama yaşanmıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 09:02
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 09:02

'de kullanan vatandaşlar dün erken saatlerde zorluk yaşamıştı. Memurların iş bırakma eylemi nedeniyle seferler iptal edilmişti.

İZBAN BUGÜN ÇALIŞIYOR MU 19 AĞUSTOS?

İzban seferleri memurların yapması nedeniyle dün aksamıştı. İptal edilen seferler sonrasında vatandaşlar farklı yolları tercih ederken 10.30 civarında yeni bir açıklama geldi. Açıklamaya göre seferler dün 10.30 itibarıyla normale döndü. Buna göre İzban bugün normal çalışma düzeninde çalışmaya devam ediyor.

İZBAN bugün çalışıyor mu? Dün sabah saatlerinde seferlerde aksama yaşanmıştı

18 Ağustos günü İZBAN tarafından yapılan duyuruda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım Sen`in aldı karar uyarınca ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır.

Saat 10.30`da başlayan seferlerimizin, normal düzenine aralıklı ulaşacağını belirtir iyi yolculuklar dileriz."

İZBAN bugün çalışıyor mu? Dün sabah saatlerinde seferlerde aksama yaşanmıştı

İZBAN BUGÜN AÇIK MI?

18 Ağustos Pazartesi günü memurların iş bırakma eylemi nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken bugün seferler normal düzeninde çalışmaya devam ediyor. İzban tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre seferler dün 10.30'da normale döndü.

ETİKETLER
#ulaşım
#sefer iptali
#grev
#izban
#İzmir
#Memurların Eylemi
#İzmir Ulaşım
#Uyuşukluk
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.