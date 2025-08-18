İzban çalışmıyor mu, neden? 18 Ağustos İzban seferleri durdu mu?

Yapılan açıklamaya göre İzban seferlerinde aksama yaşanıyor. Sabah erken saatlerde işe gidecek olanlar İzban'ın çalışmaması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Bugün İzban seferlerinde iptal kararı alındı. Yapılan açıklamaya göre memurların ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacağı öğrenildi. Buna göre 18 Ağustos Pazartesi günü İzban seferleri iptal edildi. Vatandaşlar başka ulaşım araçları tercih etmek zorunda kalacak.

İZBAN resmi internet sitesinde yer alan açıklamadaki ifadeler şöyle:

"ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle,

18 Ağustos 2025 Pazartesi

tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz.

Lütfen yolculuğunuzu, yukardaki bilgilendirmeyi dikkate alarak planlayınız."

