TGRT Haber
Aktüel
İzban çalışmıyor mu, neden? 18 Ağustos İzban seferleri durdu mu?

Bugün sabah saatlerinde İzmir'de ulaşım yolu olarak İzban kullanacak olanlar dikkat! Yapılan duyuruya göre İzmir'de bugün İzban seferlerinde aksama yaşanıyor. İşe veya herhangi bir yere İzban ile gidecekler olanlar bugün seferlerden yararlanamayacak. Binlerce kişi İzban çalışıyor mu, seferler iptal mi araştırmaya başladı.

İzban çalışmıyor mu, neden? 18 Ağustos İzban seferleri durdu mu?
Yapılan açıklamaya göre seferlerinde aksama yaşanıyor. Sabah erken saatlerde işe gidecek olanlar İzban'ın çalışmaması nedeniyle zor anlar yaşadı.

İZBAN ÇALIŞMIYOR MU, NEDEN SON DAKİKA?

Bugün İzban seferlerinde iptal kararı alındı. Yapılan açıklamaya göre memurların ülke genelinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacağı öğrenildi. Buna göre 18 Ağustos Pazartesi günü İzban seferleri iptal edildi. Vatandaşlar başka ulaşım araçları tercih etmek zorunda kalacak.

İZBAN resmi internet sitesinde yer alan açıklamadaki ifadeler şöyle:

"ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME

Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle,

18 Ağustos 2025 Pazartesi
tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz.

Lütfen yolculuğunuzu, yukardaki bilgilendirmeyi dikkate alarak planlayınız."

İzban çalışmıyor mu, neden? 18 Ağustos İzban seferleri durdu mu?

İZMİR İZBAN SEFERLERİ İPTAL Mİ SON DAKİKA 18 AĞUSTOS?

İzban tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre İzban'da seferler iptal edildi. Memurların ülke genelinde gerçekleştireceği 1 günlük iş bırakma eyleminden dolayı seferler iptal edildi. Erken saatlerde işe gidecek olanlar seferlerin iptal edilmesi nedeniyle zor anlar yaşanırken duraklarda yoğunluk oluştu. Yapılan duyuruya göre İzban seferleri bugün tüm gün boyunca gerçekleşmeyecek.

ETİKETLER
#memurlar
#sefer iptali
#izban
#İzmir
#İş Bırakma Eylemi
#Aktüel
TGRT Haber
