İzmir Menderes yangını kontrol altına alındı mı? İzmir yangınıyla mücadele

Yaz aylarında artış gösteren orman yangınları ile ekiplerin mücadelesi aylardır devam ediyor. Bugün 12.45'te ziraat arazisinde başlayan yangın kısa süre içerisinde geniş alana yayıldı.

İZMİR MENDERES YANGINI KONTROL ALTINA ALINID MI SON DAKİKA?

22 Ağustos Cuma günü İzmir Menderes'te yangın çıktı. Geniş alana yayılan yangında 8 uçak ve 9 helikopter havadan destek sağlarken karadan da söndürme çalışmaları devam ediyor. Menderes ilçesi Çile Mahallesi'nde bugün saat 12.45 te ziraat arazisinden yangına 12.55 itibariyle müdahale başladı.

İZMİR MENDERES YANGINI SÖNDÜ MÜ?

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 9 helikopterle havadan, 25 arazöz, 26 su ikmal ve 4 dozer ile karadan söndürme işlemlerine devam ederken bugün Menderes'te çıkan yangın çevre illerden de görülüyor.