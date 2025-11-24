Menü Kapat
12°
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Jake Paul Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Karşılaşmanın yayıncısı belli oldu

Ünlü YouTuber Jake Paul ile eski dünya ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua ringde karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Boks sporunu yakından takip eden vatandaşlar tarafından Jake Paul - Anthony Joshua maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacağı araştırılmaya başlandı. Karşılaşmanın tarihi ve yayın bilgileri belli oldu.

Jake Paul Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Karşılaşmanın yayıncısı belli oldu
24.11.2025
24.11.2025
saat ikonu 09:29

Dünyanın en popüler YouTube içerik üreticilerinden olan kariyerinde değişiklik yaparak boksörlüğe geçiş yapmıştı. Dünyaca ünlü efsane ile 2024 Kasım ayında karşı karşıya gelen ve mücadeleyi kazanan Jake Paul, şimdi ise eski ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Profesyonel kariyerinde 12 galibiyet ile devam eden Jake Paul'un Anthony Joshua boks maçının detayları belli oldu. Vatandaşlar tarafından Jake Paul - Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacağı merak ediliyor.

Jake Paul Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Karşılaşmanın yayıncısı belli oldu

JAKE PAUL - ANTHONY JOSHUA MAÇI NE ZAMAN?

Matchroom Boxing tarafından yapılan açıklamaya göre Jake Paul - Anthony Joshua maçı 19 Aralık 2025 tarihinde ABD'nin Florida eyaletine bağlı olan Miami şehrindeki Kaseye Center'da gerçekleştirilecek.

Sekiz raunt üzerinden oynanan karşılaşmada 10 onsluk eldivenler kullanılacak. Jake Paul karşılaşmadan önce "En parlak dönemindeki elit bir dünya şampiyonuna karşı profesyonel bir ağır sıklet maçı. Anthony Joshua'yı yendiğimde, bütün şüpheler silinecek ve kimse benimle dünya şampiyonluğu için dövüşme fırsatını reddedemeyecek" ifadelerini kullandı.

Anthony Joshua ise karşılaşmadan önce "İster beğenin ister beğenmeyin, ben büyük sayılar yapmak, büyük dövüşler yapmak ve sakin, soğukkanlı kalırken her rekoru kırmak için buradayım" dedi.

Jake Paul Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Karşılaşmanın yayıncısı belli oldu

JAKE PAUL - ANTHONY JOSHUA MAÇI HANGİ KANALDA?

Jake Paul - Anthony Joshua arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu. Jake Paul ve boks efsanesi Mike Tyson mücadelesi de Netflix platformundan yayınlanmıştı.

