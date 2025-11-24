Jake Paul Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda? Karşılaşmanın yayıncısı belli oldu

Dünyanın en popüler YouTube içerik üreticilerinden olan Jake Paul kariyerinde değişiklik yaparak boksörlüğe geçiş yapmıştı. Dünyaca ünlü efsane Mike Tyson ile 2024 Kasım ayında karşı karşıya gelen ve mücadeleyi kazanan Jake Paul, şimdi ise eski ağır sıklet şampiyonu Anthony Joshua ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Profesyonel boks kariyerinde 12 galibiyet ile devam eden Jake Paul'un Anthony Joshua boks maçının detayları belli oldu. Vatandaşlar tarafından Jake Paul - Anthony Joshua boks maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacağı merak ediliyor.

JAKE PAUL - ANTHONY JOSHUA MAÇI NE ZAMAN?

Matchroom Boxing tarafından yapılan açıklamaya göre Jake Paul - Anthony Joshua maçı 19 Aralık 2025 tarihinde ABD'nin Florida eyaletine bağlı olan Miami şehrindeki Kaseye Center'da gerçekleştirilecek.

Sekiz raunt üzerinden oynanan karşılaşmada 10 onsluk eldivenler kullanılacak. Jake Paul karşılaşmadan önce "En parlak dönemindeki elit bir dünya şampiyonuna karşı profesyonel bir ağır sıklet maçı. Anthony Joshua'yı yendiğimde, bütün şüpheler silinecek ve kimse benimle dünya şampiyonluğu için dövüşme fırsatını reddedemeyecek" ifadelerini kullandı.

Anthony Joshua ise karşılaşmadan önce "İster beğenin ister beğenmeyin, ben büyük sayılar yapmak, büyük dövüşler yapmak ve sakin, soğukkanlı kalırken her rekoru kırmak için buradayım" dedi.

JAKE PAUL - ANTHONY JOSHUA MAÇI HANGİ KANALDA?

Jake Paul - Anthony Joshua arasında gerçekleştirilecek olan karşılaşmanın Netflix platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacağı duyuruldu. Jake Paul ve boks efsanesi Mike Tyson mücadelesi de Netflix platformundan yayınlanmıştı.