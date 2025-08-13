Jhon Duran sakatlandı mı? Sakatlığı ile ilgili açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe Feyenoord maçı oynandı. Karşılaşmanın 60. dakikasında sakatlanan Jhon Duran'ın sakatlık durumu ise taraftarın gündeminde. Sakatlanan oyuncunun yerini Talisca aldı.

JHON DURAN SAKATLANDI MI, KAÇ MAÇ YOK?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran maç sonunda sakatlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Oyuncu "Jose Mourinho ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. 21 yaşındayım ama kariyerimde çalıştığım en iyi teknik adam. Desteğinden ötürü de ona teşekkür ederdim. Sürekli beni destekliyor, bunu hissediyorum. Kendisi tutkulu bir teknik adam. Böyle bir teknik adam sahip olmak güzel. Sakatlığımla ilgili endişelenecek bir şey yok." ifadelerini kullanırken sakatlığının büyük bir şey olmadığına dikkat çekti.

JHON DURAN SAKAT MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turunda Fenerbahçe ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Kadıköy'de yaşanan 5-2'lik maç sonrasında Fenerbahçe adını play off turuna yazdırdı. Nefes kesen karşılaşmada sarı lacivertli ekibin yeni transferi Jhon Duran sakatlık yaşadı. Yaşadığı sakatlığın ardından yerini Talisca'ya bıraktı. Maçın 60. dakikasında topsuz alanda değişiklik işareti yapan oyuncunun kendini yere bırakmasının ardından değişiklik yapıldı.