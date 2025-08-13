Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Jhon Duran sakatlandı mı? Sakatlığı ile ilgili açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe'nin oyuncusu olan Jhon Duran sakatlandı mı taraftarın gündeminde. Play off turuna adını yazdıran FB sevincini yaşarken yeni transfer Jhon Duran sakatlığı dikkat çekti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Jhon Duran sakatlandı mı? Sakatlığı ile ilgili açıklama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 10:07

3. eleme turunda maçı oynandı. Karşılaşmanın 60. dakikasında sakatlanan 'ın durumu ise taraftarın gündeminde. Sakatlanan oyuncunun yerini aldı.

JHON DURAN SAKATLANDI MI, KAÇ MAÇ YOK?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran maç sonunda sakatlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Jhon Duran sakatlandı mı? Sakatlığı ile ilgili açıklama

Oyuncu "Jose Mourinho ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum. 21 yaşındayım ama kariyerimde çalıştığım en iyi teknik adam. Desteğinden ötürü de ona teşekkür ederdim. Sürekli beni destekliyor, bunu hissediyorum. Kendisi tutkulu bir teknik adam. Böyle bir teknik adam sahip olmak güzel. Sakatlığımla ilgili endişelenecek bir şey yok." ifadelerini kullanırken sakatlığının büyük bir şey olmadığına dikkat çekti.

Jhon Duran sakatlandı mı? Sakatlığı ile ilgili açıklama

JHON DURAN SAKAT MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turunda Fenerbahçe ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Kadıköy'de yaşanan 5-2'lik maç sonrasında Fenerbahçe adını play off turuna yazdırdı. Nefes kesen karşılaşmada sarı lacivertli ekibin yeni transferi Jhon Duran sakatlık yaşadı. Yaşadığı sakatlığın ardından yerini Talisca'ya bıraktı. Maçın 60. dakikasında topsuz alanda değişiklik işareti yapan oyuncunun kendini yere bırakmasının ardından değişiklik yapıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Süper Lig’in gol kralı kim olacak Jhon Duran mı Oshimen mi? Yapay zekâ sezon sonunu tahmin etti
ETİKETLER
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#feyenoord
#talisca
#Fenerbahçe
#Sakatlık
#Jhon Duran
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.