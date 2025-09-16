Juventus Borussia Dortmund maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kenan Yıldız maç kadrosunda var mı?

Avrupa'nın en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun lig aşaması bugün başlıyor. 36 takımın mücadele edeceği lig aşamasında puan tablosunda ilk 24'e kalan takımlar tur atlamaya hak kazanacak.

Lig aşamasının ilk hafta maçları kapsamında Juventus ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Juventus - Borussia Dortmund maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

JUVENTUS - BORUSSİA DORTMUND NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan Juventus - Borussia Dortmund maçı açıklanan bilgilere göre Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi'nin 2025-2026 sezonunun bütün karşılaşmaları TRT 1, TRT Spor, Tabii Spor ekranlarından yayınlanıyor.

JUVENTUS - BORUSSİA DORTMUND MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Juventus'ta karşılaşma öncesinde Arkadiusz Milik, Francisco Conceiçao ve Edon Zhegrova'nın sakatlığı bulunuyor. Üç futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Borussia Dortmund tarafında ise Niklas Süle, Emre Can, Julien Duranville, Nico Schlotterbeck, Aaron Anselmino, Pascal Grob ve Fabio Silva sakatlıkları nedeniyle oynamayacak. Sahil Özcan ve Patrick Drewes ise kadroya yazılmadığı için mücadelede yer almayacak.

KENAN YILDIZ JUVENTUS - BORUSSİA DORTMUND MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kenan Yıldız yeni sezona İtalya Serie A'da oldukça başarılı bir başlangıç yaptı. 3 maçta, 1 gol ve 3 asist yapan milli futbolcumuz, Juventus'un ilk 11'inin en önemli parçalarından biri haline geldi.

JUVENTUS - BORUSSİA DORTMUND MUHTEMEL İLK 11

Juventus - Borussia Dortmund maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Yildiz; Vlahovic, David

Borussia Dortmund: Kobel; Anselmino, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Bellingham, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy