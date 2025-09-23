Menü Kapat
26°
 | Erdem Avsar

Kaç ülke Filistin’i tanıdı? Filistin Devleti’ni tanıyan ülke sayısı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ülkelerden art arda Filistin Devleti’ni tanıma adımı gelirken, Filistin’i kabul eden devletlerin sayısı da araştırma konusu oldu.

'ni onaylayan ülkeler listesi Genel Kurulu'ndaki açıklamalarla gündemdeki yerini sürdürdü.

'in ’deki işgali ve katliamı dünya kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmasına rağmen devam ederken kısa süre öncesine kadar Filistin Devleti'ni tanımayan 9 ülke, devleti tanıdığını ilan etti.

KAÇ ÜLKE FİLİSTİN’İ KABUL ETTİ?

BM Genel Kurulu’nda Fransa, Monako, Belçika, Lüksemburg ve Malta, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıkladı.

Önceden de Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz, Filistin Devleti'ni kabul ettiklerini bildirmişti.

Böylelikle; 193 üyesi bulunan BM’de, Filistin’i onaylayan ülkelerin toplam sayısı 157’ye yükseldi.

FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ KABUL ETMEYEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Öte yandan henüz Filistin’i tanıyan ülkeler ise şöyle:

ABD, Grönland, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Almanya, Danimarka, Hollanda, Avusturya, İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Moldova, İsrail, Eritre, Kamerun, Panama, Myanmar, Güney Kore, Japonya, Solomon Adaları, Yeni Zelanda, Fiji.

Sıkça Sorulan Sorular

BM Genel Kurulu’nda Filistin’i tanıdığını açıklayan son ülkeler hangileri?
Fransa, Monako, Belçika, Lüksemburg ve Malta, Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını duyurdu.
