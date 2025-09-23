Kaç ülke Filistin’i tanıdı? Filistin Devleti’ni tanıyan ülke sayısı

Filistin Devleti'ni onaylayan ülkeler listesi BM Genel Kurulu'ndaki açıklamalarla gündemdeki yerini sürdürdü.

İsrail'in Gazze’deki işgali ve katliamı dünya kamuoyu tarafından tepkiyle karşılanmasına rağmen devam ederken kısa süre öncesine kadar Filistin Devleti'ni tanımayan 9 ülke, devleti tanıdığını ilan etti.

KAÇ ÜLKE FİLİSTİN’İ KABUL ETTİ?

BM Genel Kurulu’nda Fransa, Monako, Belçika, Lüksemburg ve Malta, Filistin Devleti'ni tanıdıklarını açıkladı.

Önceden de Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz, Filistin Devleti'ni kabul ettiklerini bildirmişti.

Böylelikle; 193 üyesi bulunan BM’de, Filistin’i onaylayan ülkelerin toplam sayısı 157’ye yükseldi.

FİLİSTİN DEVLETİ'Nİ KABUL ETMEYEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Öte yandan henüz Filistin’i tanıyan ülkeler ise şöyle:

ABD, Grönland, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Almanya, Danimarka, Hollanda, Avusturya, İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Moldova, İsrail, Eritre, Kamerun, Panama, Myanmar, Güney Kore, Japonya, Solomon Adaları, Yeni Zelanda, Fiji.