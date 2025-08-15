Kadıköy Boğası filmi çıktı mı, nereden izlenir? Nişanlısı Rabia da filmde yer alacak

Mustafa Başaran, sosyal medyada paylaştığı videolarla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. “Kadıköy Boğası” lakabıyla tanınan fenomenin sıra dışı yaşamı, film olarak sinemaseverlerin karşısına çıkıyor.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Kadıköy Boğası filmi, vizyon döneminde yalnızca sinemalarda izlenebilecek. Yapımın, beyaz perde sürecinin ardından diğer birçok film gibi dijital platformlarda da yer alması muhtemel görünüyor. Ancak şu an için hangi platformlarda yer alacağı konusunda net bir açıklama bulunmuyor.

Sinemaseverler, vizyon tarihinden itibaren sinema salonlarından bilet alarak Kadıköy Boğası filmini izleyebilecekler. Dijital platformlara ise, filmin vizyondaki gösterim süresinin tamamlanmasının ardından film ekibi ile platform arasında anlaşma yapılması durumunda gelmesi bekleniyor.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ ÇIKTI MI?

Sosyal medya fenomeni Mustafa Başaran’ın hayatını konu alan Kadıköy Boğası filmi, henüz vizyona girmedi. Yapım, sinema severlerin karşısına çıkacağı günü bekliyor. Filmin gösterime hazır olması için hazırlık sürecinin tamamlandığı belirtiliyor.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kadıköy Boğası filmi 22 Ağustos 2025 Cuma günü vizyona girecek. 22 Ağustos’tan itibaren film, Türkiye genelinde sinema salonlarında izleyicilerle buluşacak.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ HANGİ SİNEMALARDA?

Vizyon başlangıcı ile birlikte, Kadıköy Boğası filminin farklı şehirlerdeki sinema salonlarında eş zamanlı olarak gösterime girmesi bekleniyor. Sinema severler, 22 Ağustos itibaren Kadıköy Boğası filmini beyaz perdede izleme fırsatı yakalayacak.

KADIKÖY BOĞASI FİLMİ OYUNCULARI

Kadıköy Boğası filminin oyuncu kadrosunda Mustafa Başaran, Nurullah Çelebi, İlayda Sumak, Ateş Fatih Uçan, Mehmet Ali Başaran, Ahmet Dursun ve İlker Aksum yer alıyor. Filmde yer alan isimler, filmde hem Mustafa Başaran’ın gerçek yaşamından esinlenilmiş karakterleri hem de kurgusal rolleri canlandırıyor.

Mustafa Başaran’ın kendisini canlandırdığı yapımda, “Nişanlım Rabia” olarak tanımlanan karakter de hikayede süpriz olarak yer alacak. Filmde ayrıca, Mustafa Başaran’ın hayatında özel bir yere sahip olduğunu söylediği köpeğinin de senaryonun önemli bir parçası olarak yer alacağı iddia ediliyor.