23°
Kantar muafiyeti nedir ne zaman başlıyor? Hangi araçlara kantar zorunluluğu var?

Kamyonet ve panelvan sahiplerini doğrudan ilgilendiren 1 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak düzenleme öncesi kantar istisnası merak konusu oldu.

Kantar muafiyeti nedir ne zaman başlıyor? Hangi araçlara kantar zorunluluğu var?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü’nün aldığı kararla, 12 Nisan 2022 tarihinde kaldırılan 3.500 kg ve altındaki araçlar için kantar muafiyeti, 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla tekrar yürürlüğe giriyor.

Karayolları Denetim Noktalarında yapılacak yük ve ölçü kontrolleri, ve panelvanların fazla yük taşımasını önlemeyi ve trafik emniyetini sağlamayı amaçlıyor.

Kantar muafiyeti nedir ne zaman başlıyor? Hangi araçlara kantar zorunluluğu var?

KAÇ TON ALTI KANTAR İSTİSNASINDA?

Yapılan son bilgilendirmeye göre 1 Kasım 2025’ten itibaren azami taşıma kapasitesi 3.500 kg ve aşağısında olan kamyonet ve panelvan türündeki araçlar, Karayolları Denetim Noktalarında yük ve ölçü kontrolüne tabi tutulacak.

Bu çerçevede:

Kamyonetler: Resmi olarak yük taşımak için üretilmiş, azami taşıma kapasitesi 3.500 kg ve altında bulunan araçlar.

Panelvanlar: Yük nakliyatı için kullanılan kapalı kasa hafif ticari araçlar.

Tır, kamyon, yük aracı ve nakliye kamyonu: Daha önce kantar mecburiyeti olan bu araçlar, yeni düzenlemede de denetim kapsamında kalmaya devam edecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Ağır vasıtalar yeni düzenlemede kantar denetiminden muaf olacak mı?
Hayır, tır, kamyon ve nakliye kamyonları kantar zorunluluğu kapsamına devam edecek.
#Kamyonet
#Kantar Muafiyeti
#Panelvan
#Trafik Emniyeti
#Taşıma Kapasitesi
#Karayolu Denetimi
#Aktüel
