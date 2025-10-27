Menü Kapat
22°
Karadağ vizesiz geçiş kalktı mı, neden? Karadağ Başbakanı açıklama yaptı

Türk vatandaşları Karadağ'a 90 gün boyunca vizesiz giriş gerçekleştirebiliyorlardı. Karadağ Başbakanı Milojko Spajic tarafından vizesiz geçiş hakkında yeni bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Karadağ vizesiz geçiş kalktı mı, neden olduğu araştırılmaya başlandı.

Karadağ vizesiz geçiş kalktı mı, neden? Karadağ Başbakanı açıklama yaptı
Başbakanı Milojko Spajic sosyal medya hesabı üzerinden Türk vatandaşlarının faydalanabildiği vizesiz geçiş hakkı hakkında açıklama yaptı. Açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından Karadağ vizesiz geçiş kalktı mı neden soruları araştırılmaya başlandı.

Karadağ vizesiz geçiş kalktı mı, neden? Karadağ Başbakanı açıklama yaptı

KARADAĞ VİZESİZ GEÇİŞ KALKTI MI?

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türk vatandaşlarına yönelik uygulanan vizesiz geçişin geçici olarak kaldırılması kararı alınacağını duyurdu.

Konuyla ilgili Karadağ Başbakanı Milojko Spajic'in açıklaması ise şöyle:

"Yarın, acil prosedür kapsamında Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz rejimin geçici olarak kaldırılmasına karar vereceğiz. Ekonomik faaliyetleri ve iyi ikili ilişkileri korumak amacıyla, önümüzdeki dönemde Cumhuriyeti ile karşılıklı çıkarlar doğrultusunda, iyi iş birliği ve ittifak ruhuyla en iyi modeli bulmak için yoğun görüşmelere başlayacağız."

https://x.com/MickeySpajic/status/1982556506156331165

Karadağ vizesiz geçiş kalktı mı, neden? Karadağ Başbakanı açıklama yaptı

KARADAĞ VİZESİZ GEÇİŞ NEDEN KALKTI?

Karadağ'ın başkenti Podgorica'nın Zabjelo semtinde dün gece 25 yaşındaki bir Karadağ vatandaşı bıçaklandı. Yaşanan saldırının ardından olay yerine polis baskını gerçekleştirildi ve semt genelinde sıkı tedbirler alındı.

Karadağ basınında yer alan haberlere göre mahalle genelinde olayına karşı tepki gösterildi ve Türklere yönelik aşağılayıcı sloganlar atıldı. Yaşanan olayın ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic tarafından vizesiz geçiş hakkının geçici olarak askıya alınacağı belirtti.

