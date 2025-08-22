Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Karagümrük Göztepe hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Lig'de 3. hafta başlıyor

Süper Lig'in 3. haftası kapsamında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Fatih Karagümrük - Göztepe maçının hangi kanalda, nereden izleneceği belli oldu. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Karagümrük Göztepe hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Lig'de 3. hafta başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.08.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
22.08.2025
saat ikonu 17:26

Trendyol 'in 2025-2026 sezonu 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın ilk maçında ile karşı karşıya gelecek.

Karagümrük bu sezon Süper Lig'de oynadığı 1 maçta 1 mağlubiyet aldı. 0 puanla 16. sırada yer alan Fatih Karagümrük, Göztepe maçında galibiyet almayı hedefliyor.

Karagümrük Göztepe hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Lig'de 3. hafta başlıyor

Göztepe ise oynadığı 2 maçta sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Lige başarılı bir başlangıç gerçekleştiren İzmir ekibi, Fatih Karagümrük karşılaşmasında da galibiyet alarak bu durumu devam ettirmek istiyor.

Taraftarlar tarafından Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda, nereden izleneceği ise araştırılıyor.

Karagümrük Göztepe hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Lig'de 3. hafta başlıyor

KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Fatih Karagümrük - Göztepe maçı açıklanan bilgilere göre 2 ekranlarından yayınlanacak.

Karagümrük Göztepe hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Lig'de 3. hafta başlıyor

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fatih Karagümrük - Göztepe maçının hakemi Batuhan Kolak olacak.

Kolak'ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin Egemen Artun olacağı açıklanırken, VAR koltuğunda ise Sarber Barış Saka oturacak.

Karagümrük Göztepe hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Lig'de 3. hafta başlıyor

KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Karşılaşmada Fatih Karagümrük tam kadro sahaya çıkacakken, Göztepe'de Ogün Bayrak'ın sakatlığı bulunuyor. Ogün Bayrak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük - Göztepe karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Karagümrük Göztepe hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Lig'de 3. hafta başlıyor

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Johnson, Berkay, Ömer, Ahmet, Serginho, Tiago

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Janderson, Emerson.

ETİKETLER
#Futbol
#göztepe
#süper lig
#fatih karagümrük
#beın sports
#Batuhan Kolak
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.