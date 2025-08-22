Karagümrük Göztepe hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Lig'de 3. hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın ilk maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Karagümrük bu sezon Süper Lig'de oynadığı 1 maçta 1 mağlubiyet aldı. 0 puanla 16. sırada yer alan Fatih Karagümrük, Göztepe maçında galibiyet almayı hedefliyor.

Göztepe ise oynadığı 2 maçta sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Lige başarılı bir başlangıç gerçekleştiren İzmir ekibi, Fatih Karagümrük karşılaşmasında da galibiyet alarak bu durumu devam ettirmek istiyor.

Taraftarlar tarafından Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda, nereden izleneceği ise araştırılıyor.

KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Fatih Karagümrük - Göztepe maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fatih Karagümrük - Göztepe maçının hakemi Batuhan Kolak olacak.

Kolak'ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin Egemen Artun olacağı açıklanırken, VAR koltuğunda ise Sarber Barış Saka oturacak.

KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇ KADROSU, MUHTEMEL İLK 11

Karşılaşmada Fatih Karagümrük tam kadro sahaya çıkacakken, Göztepe'de Ogün Bayrak'ın sakatlığı bulunuyor. Ogün Bayrak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük - Göztepe karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Johnson, Berkay, Ömer, Ahmet, Serginho, Tiago

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Janderson, Emerson.