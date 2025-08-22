Karagümrük Göztepe hangi kanalda, nereden izlenir? Süper Lig'de 3. hafta başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu 3. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın ilk maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
Karagümrük bu sezon Süper Lig'de oynadığı 1 maçta 1 mağlubiyet aldı. 0 puanla 16. sırada yer alan Fatih Karagümrük, Göztepe maçında galibiyet almayı hedefliyor.
Göztepe ise oynadığı 2 maçta sadece 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Lige başarılı bir başlangıç gerçekleştiren İzmir ekibi, Fatih Karagümrük karşılaşmasında da galibiyet alarak bu durumu devam ettirmek istiyor.
Taraftarlar tarafından Fatih Karagümrük - Göztepe maçı hangi kanalda, nereden izleneceği ise araştırılıyor.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan Fatih Karagümrük - Göztepe maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fatih Karagümrük - Göztepe maçının hakemi Batuhan Kolak olacak.
Kolak'ın yardımcılıklarını ise Murat Temel ve Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakeminin Egemen Artun olacağı açıklanırken, VAR koltuğunda ise Sarber Barış Saka oturacak.
Karşılaşmada Fatih Karagümrük tam kadro sahaya çıkacakken, Göztepe'de Ogün Bayrak'ın sakatlığı bulunuyor. Ogün Bayrak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Fatih Karagümrük - Göztepe karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Johnson, Berkay, Ömer, Ahmet, Serginho, Tiago
Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Arda, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Janderson, Emerson.