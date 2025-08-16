Menü Kapat
TGRT Haber
Karasu’da denize girmek yasak mı 16 Ağustos? Olumsuz hava durumu denize girişleri etkiledi

Son günlerde rüzgarın şiddetini artırması birçok bölgede denize girişlerin yasaklanmasına neden oldu. Hafta sonu denize gitmeyi planlayanlar Karasu'da denize girme yasağına ilişkin açıklamaları takip ediyor.

Karasu’da denize girmek yasak mı 16 Ağustos? Olumsuz hava durumu denize girişleri etkiledi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.08.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
16.08.2025
saat ikonu 11:40

Ülkemizde 3 gündür etkili olan , denizlerde güvenliği de etkiliyor. Hafta sonu sevdikleri ile beraber 'da denize girmeyi planlayanlar dikkat!

KARASU'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI 16 AĞUSTOS?

Büyükşehir Belediyesi, rip akıntısı ve dalgalar sebebiyle 13 Ağustos ile 17 Ağustos arasında Karasu, Kocaeli ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekecek. Yapılan açıklama şöyle oldu:

" sahillerinde yarından itibaren riskli bir sistemin etkili olması bekleniyor. Günübirlik tatilciler ve Türkiye'nin dört bir yanından sahillerimize gelecek olan vatandaşlarımızı, 13 Ağustos'tan 17 Ağustos'a kadar (çarşamba-pazar arası) hava koşulları denizdeki durumun tehlikeli bir hal almasına neden olabilir. Bu tarihlerde dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli RİP akıntısının etkili olması bekleniyor. Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehir'imiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım"

Karasu’da denize girmek yasak mı 16 Ağustos? Olumsuz hava durumu denize girişleri etkiledi

SAKARYA'DA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI MI?

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, 54 kilometrelik ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde kırmızı bayrak uygulaması yaparak gerekli uyarıları gerçekleştirecek, tüm sahillerde teyakkuz halinde olacaktır.

Güvenliğiniz için uyarılara riayet edilmesi önem arz etmektedir."

