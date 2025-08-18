Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
29°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Fatih Tekke'nin deplasman 11'i

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası kapsamında Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Lige galibiyet ila başlayan bordo-mavililer bu durumu seriye çevirmeyi hedefliyor. Taraftarlar tarafından Kasımpaşa - Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılıyor. Trabzonspor'da 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

, 'in yeni sezonunun ilk haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelmişti. Bordo-mavililer, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı almayı başarmıştı.

Trabzonspor bugün oynayacağı maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Kasımpaşa ise ilk hafta Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor karşısında 2-1'lik mağlubiyet alan İstanbul ekibi, Trabzonspor karşılaşmasında bu durumu telafi etmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Kasımpaşa - Trabzonspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Borna Barisic ve Cihan Çanak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan Anthony Nwakaeme'de mücadelede oynamayacak. Kasımpaşa ise tam sahada olacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Kasımpaşa - Trabzonspor maçının muhtemel ilk 11'inin şöyle olması bekleniyor:

Kasımpaşa: Gianniootis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Fall, Hajradinovic, Cafu, Ben Ouanes, Gueye

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Okay, Folcarelli, Zubkov, Onuachu, Olaigbe

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

Kasımpaşa ile Trabzonspor tarihleri boyunca toplam 33 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 15'ini Trabzonspor, 8'ini ise Kasımpaşa kazandı. İki takım arasında oynanan 10 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Rekabette son 5 maçta ise 2 galibiyet ile Kasımpaşa'nın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor son 5 maçta, Kasımpaşa karşısında sadece 1 galibiyet alabildi.

ETİKETLER
#Futbol
#trabzonspor
#süper lig
#kasımpaşa
#mac
#kadro
#Sakatlık
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
