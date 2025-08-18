Kasımpaşa Trabzonspor maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Fatih Tekke'nin deplasman 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in yeni sezonunun ilk haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelmişti. Bordo-mavililer, Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanı almayı başarmıştı.

Trabzonspor bugün oynayacağı Kasımpaşa maçını da kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Kasımpaşa ise ilk hafta Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalyaspor karşısında 2-1'lik mağlubiyet alan İstanbul ekibi, Trabzonspor karşılaşmasında bu durumu telafi etmeyi hedefliyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Kasımpaşa - Trabzonspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇ KADROSU

Trabzonspor'da karşılaşma öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Borna Barisic ve Cihan Çanak karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan Anthony Nwakaeme'de mücadelede oynamayacak. Kasımpaşa ise tam kadro sahada olacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Kasımpaşa - Trabzonspor maçının muhtemel ilk 11'inin şöyle olması bekleniyor:

Kasımpaşa: Gianniootis, Winck, Opoku, Szalai, Espinoza, Fall, Hajradinovic, Cafu, Ben Ouanes, Gueye

Trabzonspor: Uğurcan, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Okay, Folcarelli, Zubkov, Onuachu, Olaigbe

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR İSTATİSTİKLERİ

Kasımpaşa ile Trabzonspor tarihleri boyunca toplam 33 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 15'ini Trabzonspor, 8'ini ise Kasımpaşa kazandı. İki takım arasında oynanan 10 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Rekabette son 5 maçta ise 2 galibiyet ile Kasımpaşa'nın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor son 5 maçta, Kasımpaşa karşısında sadece 1 galibiyet alabildi.