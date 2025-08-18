Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası kapsamında Kasımpaşa - Trabzonspor maçı oynanacak. Bordo-mavililer karşılaşmada 3 puan alarak ligde seri yapmayı hedefliyor. Kasımpaşa ise geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyeti taraftarına unutturmak için karşılaşmadan 3 puan almak istiyor. Taraftarlar tarafından Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izleneceği merak ediliyor.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen yapacak. Dördüncü hakem olarak Fatih Tokail'in görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Anıl Usta oturacak.

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Kasımpaşa maçı bugün saat 21.30'da başlayacak.

Trabzonspor ile Kasımpaşa tarihleri boyunca toplam 33 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 15'inde Trabzonspor 8'inde ise Kasımpaşa kazanırken, 10 mücadele beraberlik ile sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 62 kere, Kasımpaşa ise 45 kere fileleri havalandırdı.

İki takım arasında son oynanan 5 maçın sonuçları ise şöyle: