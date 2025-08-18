Menü Kapat
SON DAKİKA!
Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

Trabzonspor bugün Trendyol Süper Lig kapsamında Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Kasımpaşa - Trabzonspor maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı
Trendyol 'in 2. haftası kapsamında - maçı oynanacak. Bordo-mavililer karşılaşmada 3 puan alarak ligde seri yapmayı hedefliyor. Kasımpaşa ise geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyeti taraftarına unutturmak için karşılaşmadan 3 puan almak istiyor. Taraftarlar tarafından Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izleneceği merak ediliyor.

Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa - Trabzonspor maçı açıklanan bilgilere göre 1 ekranlarından yayınlanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Bilal Gölen yapacak. Dördüncü hakem olarak Fatih Tokail'in görev alacağı karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Anıl Usta oturacak.

Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

KASIMPAŞA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper 'in 2. haftası kapsamında oynanacak olan Trabzonspor - Kasımpaşa maçı bugün saat 21.30'da başlayacak.

Trabzonspor ile Kasımpaşa tarihleri boyunca toplam 33 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 15'inde Trabzonspor 8'inde ise Kasımpaşa kazanırken, 10 mücadele beraberlik ile sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 62 kere, Kasımpaşa ise 45 kere fileleri havalandırdı.

Kasımpaşa Trabzonspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

İki takım arasında son oynanan 5 maçın sonuçları ise şöyle:

  • 5 Mayıs 2025 | Kasımpaşa 1:1 Trabzonspor
  • 6 Aralık 2024 | Trabzonspor 2:2 Kasımpaşa
  • 29 Ocak 2024 | Trabzonspor 2:3 Kasımpaşa
  • 1 Eylül 2023 | Kasımpaşa 1:5 Trabzonspor
  • 8 Nisan 2023 | Kasımpaşa 2:0 Trabzonspor
#Futbol
#trabzonspor
#süper lig
#kasımpaşa
#lig
#beın sports
#mac
#Aktüel
