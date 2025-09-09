Katar patlamasında ölen Halil el Hayya kimdir?

Bugün Katar Doha'da meydana gelen patlama seslerinin ardından nedeni İsrail ordusunun üst düzey yöneticileri hedef alarak yaptığı saldırı oldu.

KATAR PATLAMASINDA ÖLEN HALİL EL HAYYA KİMDİR?

İsrail ordusu, Hamas'ın üst düzey yöneticilerini hedef aldığını belirtirken bugün Doha'da patlama sesleri yükseldi. 5 Kasım 1960 tarihinde doğan isim, Ağustos'tan Ekim 2024'e kadar Hamas Siyasi Bürosu başkan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Ocak 2006'dan beri Gazze Şehri temsilcisi olarak Filistin Yasama Konseyi'ne seçilen isim bugün İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucunda hayatını kaybetti. 9 Eylül 2025'te El Arabiya , Hayya'nın İsrail tarafından Katar'da meydana gelen bir patlamada öldürüldüğünü bildirdi

HALİL EL HAYYA ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Mısır işgali sırasında Gazze Şeridi'nde doğan isim, Gazze İslam Üniversitesi'nden lisans , Ürdün Üniversitesi'nden Hadis alanında yüksek lisans ve Kuran-ı Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi'nden doktora derecelerini aldı. Bugün İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybetti.