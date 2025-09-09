Katar’da patlamada kaç kişi öldü, can kaybı var mı son dakika? Doha’da patlama sesi

İsrail ordusu bugün Katar'ın başkenti Doha'yı vurdu. Patlama seslerinin ardından ölü yaralı var mı merak edildi.

KATAR PATLAMA SON DAKİKA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada "'Doha'daki saldırıda üst düzey bir Hamas yetkilisi hedef alındı" ifadeleri yer alırken son dakika haberi ile ilgili detaylar bekleniyor. Can kaybı sayısı henüz paylaşılmadı.

KATAR DOHA PATLAMASI SON DAKİKA

İsrail ordusu, Hamas liderliğini hedef aldığını açıklarken Doha'da patlama seslerinin ardından dumanlar yükseldi. Hamas'ın üst düzey bir kaynağına göre Hamas'ın liderlerinin Doha'da ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes önerisini tartışırken hedef alındığını paylaştı.