Kaymakamlık 2 sınavı başvuruları başladı mı nasıl yapılır?

Kaymakamlık sınavı müracaatları başladı.

Oturumlara katılacak adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde tamamlayacak.

Adayların testlerden elde ettikleri ham puanlar toplanarak 100 üzerinden sınav sonuçları hesaplanacak.

Testlerden alınan ham puanların toplamı sıfırdan düşük olan adaylar için sınav notu oluşturulmayacak.

Sınavda adaylara, 42 soruluk Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 78 soruluk Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) başvuruları 23 ile 30 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar, başvurularını 23 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri üzerinden yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da tamamlayabilecek.