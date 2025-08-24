Kayserispor Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Karşılaşmaya geri sayım başladı

Son şampiyon Galatasaray bugün Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında Kayserispor ile deplasmana çıkıyor.

Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı ilk 2 maçın ikisinde de galibiyet alarak 6 puana ulaştı. Galatasaray güncel olarak şu an ligde 3. sırada yer alıyor. Kayserispor ise ligde sadece 1 maç oynadı. Geçtiğimiz hafta Başakşehir ile karşılaşacak Kayserispor mücadeleden beraberlik ile ayrıldı. Kayserispor puan tablosunda güncel olarak 1 puanla 11. sırada yer alıyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Kayserispor - Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

RGH Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Kısal yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olurken, VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan Kayserispor - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre bugün (24 Ağustos 2025 Pazar) saat 21.30'da başlayacak.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Kayserispor ile Galatasaray tarihleri boyunca toplam 43 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 26'sında Galatasaray, 4'ünde Kayserispor galibiyet alırken 13 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray bu maçlarda 94 kere, Kayserispor ise 32 kere fileleri havalandırdı.

Son oynanan 5 karşılaşmada ise 4 galibiyet ile sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor.