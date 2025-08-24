Menü Kapat
 | Hüseyin Bahcivan

Kayserispor Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Karşılaşmaya geri sayım başladı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bugün üçüncü hafta karşılaşmaları kapsamında Kayserispor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Kayserispor - Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Karşılaşma saatler sonra başlayacak.

Kayserispor Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Karşılaşmaya geri sayım başladı
Son şampiyon bugün 'in 3. haftası kapsamında ile deplasmana çıkıyor.

Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı ilk 2 maçın ikisinde de galibiyet alarak 6 puana ulaştı. Galatasaray güncel olarak şu an ligde 3. sırada yer alıyor. Kayserispor ise ligde sadece 1 maç oynadı. Geçtiğimiz hafta Başakşehir ile karşılaşacak Kayserispor mücadeleden beraberlik ile ayrıldı. Kayserispor puan tablosunda güncel olarak 1 puanla 11. sırada yer alıyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Kayserispor - Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı duyuruldu.

Kayserispor Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Karşılaşmaya geri sayım başladı

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

RGH Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mehmet Kısal yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Fatih Tokail olurken, VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak.

Kayserispor Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Karşılaşmaya geri sayım başladı

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında gerçekleştirilecek olan Kayserispor - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre bugün (24 Ağustos 2025 Pazar) saat 21.30'da başlayacak.

Kayserispor Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu! Karşılaşmaya geri sayım başladı

KAYSERİSPOR - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ

Kayserispor ile Galatasaray tarihleri boyunca toplam 43 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 26'sında Galatasaray, 4'ünde Kayserispor galibiyet alırken 13 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

Galatasaray bu maçlarda 94 kere, Kayserispor ise 32 kere fileleri havalandırdı.

Son oynanan 5 karşılaşmada ise 4 galibiyet ile sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#trendyol süper lig
#kayserispor
#canlı yayın
#mac
#Aktüel
