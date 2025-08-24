Menü Kapat
TGRT Haber
Kayserispor Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz neden yok, oynamıyor? Sakat, eksik ve cezalı oyuncular

Trendyol Süper Lig'in 3. haftası kapsamında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar deplasman kamp kadrosunu açıkladı. Kadroda Barış Alper Yılmaz'ın yer almadığı görüldü. Kadronun açıklanmasının ardından Kayserispor - Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz neden yok sorusu gündeme geldi. Karşılaşma öncesi Galatasaray'da eksik, sakat ve cezalı oyuncular

Kayserispor Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz neden yok, oynamıyor? Sakat, eksik ve cezalı oyuncular
Trendyol 'in 3. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Bugün (24 Ağustos 2025 Pazar) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında , ile karşı karşıya gelecek.

RGH Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Kayserispor - Galatasaray maçının kamp kadrosu açıklandı.

Taraftarlar tarafından Kayserispor - Galatasaray maçında 'ın neden olmadığı merak edilmeye başlandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Galatasaray - Kayserispor maçında Barış Alper Yılmaz'ın sürecinden dolayı yer almadığı açıklandı.

NEOM'a transferi ile gündeme gelen milli futbolcunun kadroya alınmamasıyla ilgili Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu açıklama yaptı.

Kavukçu yaptığı açıklamada "Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir. Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır. Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

KAYSERİSPOR - GALATASARAY MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT, CEZALI?

Kayserispor - Galatasaray maçı öncesi sadece Mario Lemina'nın sakatlığı bulunuyor. Galatasaray tarafından deplasman maç kadrosu açıklandı.

Kadroda ve İcardi'nin yer aldığı görüldü. Sarı-kırmızılılar tarafından açıklanan kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

"Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Jankat Yılmaz, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay."

