Kerem Aktürkoğlu Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Süper Lig'e dönüyor

Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu’nun transfer işlemleri sürüyor Milli futbolcunun, Pazar günü oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu’nun Gençlerbirliği maçında forma giyebilmesi için resmi imzasının ardından lisansının çıkarılması gerekiyor. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak ve bu süreçte lisans işlemleri de tamamlanmaya çalışılacak. Maç gününe kadar gerekli prosedürlerin tamamlanması halinde Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla sahaya çıkabilecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE TRANSFERİNDE SON DURUM

Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, 22,5 milyon avroluk kesin transfer bedeline ek olarak hedeflere bağlı ödemelerle toplam bedelin 25 milyon avroya ulaşabileceği belirtildi. Transferin tüm detaylarının netleştiği ve tarafların resmi imza aşamasına geldiği kaydedildi.

Benfica’nın açıklamasında ayrıca Galatasaray’a da bilgi verildiği vurgulandı. Milli futbolcunun eski kulübü, öncelik hakkı nedeniyle transferin koşullarından haberdar edildi. Sürecin ardından, Kerem Aktürkoğlu’nun resmi olarak Fenerbahçe’ye katılması için sağlık kontrolü ve imza töreni bekleniyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?

Benfica’nın yaptığı açıklamaya göre, milli futbolcunun Fenerbahçe’ye transferi için kesin olarak 22,5 milyon avro ödenecek. Ayrıca sözleşmede belirlenen hedeflere bağlı bonus ödemeleriyle birlikte toplam bedel 25 milyon avroya çıkabilecek.