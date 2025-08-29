Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Kerem Aktürkoğlu Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Süper Lig'e dönüyor

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferi sonrası Gençlerbirliği maçında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyor. Portekiz kulübü Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. İşte Kerem Aktürkoğlu transferinde son durum…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kerem Aktürkoğlu Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Süper Lig'e dönüyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
saat ikonu 21:33
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
saat ikonu 21:33

’nin yeni transferi ’nun işlemleri sürüyor Milli futbolcunun, Pazar günü oynanacak karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kerem Aktürkoğlu’nun Gençlerbirliği maçında forma giyebilmesi için resmi imzasının ardından lisansının çıkarılması gerekiyor. Futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak ve bu süreçte lisans işlemleri de tamamlanmaya çalışılacak. Maç gününe kadar gerekli prosedürlerin tamamlanması halinde Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla sahaya çıkabilecek.

Kerem Aktürkoğlu Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Süper Lig'e dönüyor

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE TRANSFERİNDE SON DURUM

Portekiz temsilcisi , milli futbolcunun transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada, 22,5 milyon avroluk kesin transfer bedeline ek olarak hedeflere bağlı ödemelerle toplam bedelin 25 milyon avroya ulaşabileceği belirtildi. Transferin tüm detaylarının netleştiği ve tarafların resmi imza aşamasına geldiği kaydedildi.

Kerem Aktürkoğlu Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Süper Lig'e dönüyor

Benfica’nın açıklamasında ayrıca ’a da bilgi verildiği vurgulandı. Milli futbolcunun eski kulübü, öncelik hakkı nedeniyle transferin koşullarından haberdar edildi. Sürecin ardından, Kerem Aktürkoğlu’nun resmi olarak Fenerbahçe’ye katılması için sağlık kontrolü ve imza töreni bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu Gençlerbirliği maçında oynayacak mı? Süper Lig'e dönüyor

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BONSERVİSİ NE KADAR?

Benfica’nın yaptığı açıklamaya göre, milli futbolcunun Fenerbahçe’ye transferi için kesin olarak 22,5 milyon avro ödenecek. Ayrıca sözleşmede belirlenen hedeflere bağlı bonus ödemeleriyle birlikte toplam bedel 25 milyon avroya çıkabilecek.

ETİKETLER
#galatasaray
#transfer
#kerem aktürkoğlu
#kerem aktürkoğlu
#süper lig
#gençlerbirliği
#gençlerbirliği
#benfica
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Transferi
#Fenerbahçe Transferleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.