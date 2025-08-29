Menü Kapat
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
27°
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ne kadar kazanacak? Yüzde 10 pay alacak

Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinde Galatasaray’ın alacağı pay gündem oldu. Fenerbahçe, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için Benfica ile anlaşmaya vardı. Portekiz ekibi, transferi resmen duyururken sarı lacivertlilerin ödeyeceği bonservis bedelini de açıkladı. İşte Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası Galatasaray’ın kasasına girecek para…

Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ne kadar kazanacak? Yüzde 10 pay alacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.08.2025
19:07
|
GÜNCELLEME:
29.08.2025
19:07

, ’nun ’ye olduğunu resmi olarak açıkladı. Milli futbolcu kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sözleşme imzalayacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDEN GALATASARAY PAY ALACAK MI, NE KADAR KAZANACAK?

Benfica tarafından yapılan açıklamada, Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon euro bonservis ve 2,5 milyon euro bonus ödeyeceği duyuruldu. Açıklamada ayrıca, ’ın oyuncunun sözleşmesinde bulunan öncelik hakkı nedeniyle bilgilendirildiği belirtildi. Bu anlaşma kapsamında Galatasaray, sonraki satıştan elde edilecek kar payı maddesi gereği gelir elde edecek.

Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ne kadar kazanacak? Yüzde 10 pay alacak

Galatasaray, milli futbolcunun Fenerbahçe’ye transferinden 1 milyon 50 bin euro kazanç sağlayacak. Oyuncunun Benfica’ya transferinde yapılan sözleşmede yer alan yüzde 10’luk pay maddesi gereği Galatasaray’a bonservisten pay verilecek.

Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ne kadar kazanacak? Yüzde 10 pay alacak

KEREM AKTÜRKOĞLU FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU MU?

Fenerbahçe, Benfica ile yaptığı görüşmeler sonucunda Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için anlaşmaya vardı. Portekiz kulübü resmi duyurusunda, sarı lacivertlilerin ödeyeceği bonservis bedelini ve bonus detaylarını açıkladı. Böylece transfer süreci resmiyet kazanmış oldu.

Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ne kadar kazanacak? Yüzde 10 pay alacak

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta görev aldı ve toplamda 462 dakika süre buldu. Milli futbolcu, tek golünü Fenerbahçe’ye karşı atmıştı. O karşılaşmada gol sevinci yaşamayan futbolcunun, transferin resmileşmesinin ardından Fenerbahçe kadrosuna katılması kesinleşti.

KEREM AKTÜRKOĞLU NE ZAMAN GELECEK?

Milli futbolcunun, kısa süre içerisinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçeceği belirtiliyor. Kontrollerin ardından Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzalanacak. Bu süreçte oyuncunun transferi tamamen sonuçlanmış olacak.

Kerem Aktürkoğlu transferinden Galatasaray ne kadar kazanacak? Yüzde 10 pay alacak

Kerem Aktürkoğlu, transferin açıklanmasının ardından sosyal medya hesaplarında Galatasaray ile ilgili tüm paylaşımlarını kaldırdı. Sarı kırmızılı kulüp de oyuncuyu takip etmeyi bıraktı.

