Khamzat DDP maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UFC 319'a geri sayım başladı

MMA sporlarının en prestijli organizasyonlarından olan UFC 319'a sayılı günler kaldı. 6 yıl aranın ardından ilk kez ABD'nin Chicago şehrinde gerçekleştirilecek olan UFC 319'un ana maçının Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis arasında gerçekleştirileceği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Vatandaşlar tarafından Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

KHAMZAT - DDP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UFC tarafından açıklanan karşılaşma programına göre Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis karşılaşması 17 Ağustos 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis arasında oynanacak olan mücadelenin sabah saat 05.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

Güney Afrikalı dövüşçü Dricus Du Plessis'in 11 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Dricus Du Plessis karşılaşmada üçüncü kez kemerini korumaya çalışacak. Çeçen asıllı dövüşçü Khamzat Chimaev'in ise 14 maçlık bir serisi bulunuyor.

KHAMZAT CHİMAEV - DRİCUS DU PLESSİS MAÇI HANGİ KANALDA?

ABD'nin Chicagoo şehrinde oynanacak olan Khamzat Chimaev - Dricus Du Plessis maçı açıklanan bilgilere göre S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

UFC 319 NE ZAMAN, MAÇ PROGRAMI?

17 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan UFC 319'un maç programı şöyle: