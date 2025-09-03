Menü Kapat
32°
Kiralık tarla başvuru nasıl, nereden yapılır? Kiralık arsa başvuru şartları 2025

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan kiralık tarla uygulaması dikkat çekti. Üst üste 2 sene ekilmemiş olan tarım arazileri, tarımsal üretim için sezonluk olarak kiraya verilecek. Kiralık arsa başvurusu nereden, nasıl yapılır merak edilirken şartlar da duyuruldu.

Kiralık tarla başvuru nasıl, nereden yapılır? Kiralık arsa başvuru şartları 2025
Tarım ve Orman Bakanlığı üst üste 2 yıl boyunca yapılmayan tarlalarda kira uygulamasını başlatmasının üzerine vatandaşlar süreci araştırmaya başladı.

KİRALIK TARLA BAŞVURU ŞARTLARI, KİMLER BAŞVURABİLİR 2025?

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ''Kiralama sürecine katılmak isteyenler, il müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek. Gerçek kişiler için Cumhuriyeti vatandaşlığı şartı aranıyor." ifadeleri ile kiralık tarla süreci hakkında bilgilendirmede bulundu

Kiralama ilk ve öncelikli olarak kiraya verilecek tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılırken gruplardan birden fazla talep olması halinde en yüksek teklif verene, öncelikli gruplardan istekli çıkmaması durumunda ise diğerleri arasında en yüksek teklifi verene kiralama yapılacak.

Kiralık tarla başvuru nasıl, nereden yapılır? Kiralık arsa başvuru şartları 2025

KİRALIK TARLA UYGULAMASI BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, süreç hakkında "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik, 22 Ağustos 2024'te yürürlüğe girmişti. Bakanlık bünyesinde kurulan komisyonlar uydu görüntüleri ve saha çalışmalarıyla işlenmeyen araziler tespit edildi. İlk listeler geçen yıl Eylül ayında yayımlanmıştı. Dikili ve örtü altı kiralama işlemleri kapsamına alınmıyor. Üst üste iki yıl işlenmeyen arazilere ilişkin ilk listeler 1 Eylül 2025'te ilana çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Sürece katılmak isteyenler il müdürlüklerine başvurabilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı şartı aranırken tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere öncelik verilirken tarım dışı kullanım halinde sözleşmeler feshedilecek ve bir sonraki ihalelere kişi alınmayacak.

Kiralık tarla başvuru nasıl, nereden yapılır? Kiralık arsa başvuru şartları 2025

KİRALIK TARLA UYGULAMASI FİYATLARI NE KADAR?

Özelmacıklı'nın açıklamalarına göre kira fiyatları rayiç bedelden düşük olamayacak. Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek.

