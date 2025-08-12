Kızılcık Şerbeti 3. sezon ne zaman başlayacak? Sezon finali akıllara kazınmıştı

Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, çarpıcı bir sezon finalinin ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Dizinin hayranları, yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağını ve hikâyenin nasıl ilerleyeceğini araştırıyor.

Kızılcık Şerbeti, sezon finalinde Mustafa karakterinin cinnet geçirerek ailesine korku dolu anlar yaşatmasıyla izleyicileri şoke etmişti.

Bu dramatik final, yeni sezonda karakterler arasındaki ilişkilerin ve dengelerin nasıl değişeceğine dair büyük bir merak uyandırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ 3. SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun, önceki sezonlarda olduğu gibi Eylül ayında başlaması öngörülüyor.

Medyada yer alan bilgilere göre, dizinin başlangıç tarihi olarak 19 Eylül Cuma günü üzerinde duruluyor.

Ancak, yayıncı kuruluş Show TV veya yapım şirketi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz sezonu büyük bir heyecanla sonlandıran dizi, yeni bölümleriyle izleyiciyi tekrar ekranlara bağlamayı hedefliyor.