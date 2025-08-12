Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kızılcık Şerbeti 3. sezon ne zaman başlayacak? Sezon finali akıllara kazınmıştı

Show TV'nin yüksek izlenme oranlarına sahip dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon başlangıç tarihi ve kadro değişiklikleri, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti 3. sezon ne zaman başlayacak? Sezon finali akıllara kazınmıştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 18:10
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 18:10

Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti, çarpıcı bir sezon finalinin ardından hazırlıklarına başladı.

Dizinin hayranları, yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağını ve hikâyenin nasıl ilerleyeceğini araştırıyor.

Kızılcık Şerbeti 3. sezon ne zaman başlayacak? Sezon finali akıllara kazınmıştı

Kızılcık Şerbeti, sezon finalinde karakterinin cinnet geçirerek ailesine korku dolu anlar yaşatmasıyla izleyicileri şoke etmişti.

Bu dramatik final, yeni sezonda karakterler arasındaki ilişkilerin ve dengelerin nasıl değişeceğine dair büyük bir merak uyandırdı.

Kızılcık Şerbeti 3. sezon ne zaman başlayacak? Sezon finali akıllara kazınmıştı

KIZILCIK ŞERBETİ 3. SEZON NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunun, önceki sezonlarda olduğu gibi Eylül ayında başlaması öngörülüyor.

Medyada yer alan bilgilere göre, dizinin başlangıç tarihi olarak 19 Eylül Cuma günü üzerinde duruluyor.

Ancak, yayıncı kuruluş veya yapım şirketi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz sezonu büyük bir heyecanla sonlandıran dizi, yeni bölümleriyle izleyiciyi tekrar ekranlara bağlamayı hedefliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Kızılcık Şerbeti yeni sezonu hangi kanalda yayınlanacak?
Kızılcık Şerbeti, yeni sezonunda da önceki sezonlarda olduğu gibi Show TV ekranlarında yayınlanacaktır. Dizinin Cuma akşamları izleyiciyle buluşmaya devam etmesi planlanmaktadır.
ETİKETLER
#türkiye
#yeni sezon
#show tv
#dram
#diziler
#mustafa
#Kızılcık Şerbeti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.