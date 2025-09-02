Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman başlıyor? Yeni tarih belli oldu mu?

Prodüksiyonunu Gold Film'in yaptığı, Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti 4. sezon ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman başlıyor? Yeni tarih belli oldu mu?
Kızılcık Şerbeti son bölüm yine ekranlara damga vuran şekilde sezona nokta koymuştu.

Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak sorusu dizilerin çekimlerinin başlamasının ardından ilgi görüyor.

Deneyimli kalemler Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı yapımın yeni sezonunda yönetmen sandalyesinde Özgür Sevimli bulunuyor.

Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman başlıyor? Yeni tarih belli oldu mu?

Ayrıca Kızılcık Şerbeti yeni dönem afişi de yayımlandı.

Afişte oyuncular dikkat çekerken, ne zaman ekrana geleceği araştırmaları hız kazandı.

Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman başlıyor? Yeni tarih belli oldu mu?

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kızılcık Şerbeti 4. sezon çekimleri 23 Ağustos'ta başlamıştı.

Kızılcık Şerbeti ilk bölümünün 12 Eylül Cuma akşamı yayında olması bekleniyor.

Kıvılcım'ın kızı Çimen yurtdışından geri dönerek diziye bu yıl yeniden katılacak.

Kızılcık Şerbeti 4. sezonun sürprizi ne olacak?
Dizinin yeni sezonunda Kıvılcım'ın kızı Çimen yeniden Türkiye'ye dönerek hikâyeye katılacak.
