Kızılcık Şerbeti 4. sezon ne zaman başlıyor? Yeni tarih belli oldu mu?

Kızılcık Şerbeti son bölüm yine ekranlara damga vuran şekilde sezona nokta koymuştu.
Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak sorusu dizilerin çekimlerinin başlamasının ardından ilgi görüyor.
Deneyimli kalemler Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı yapımın yeni sezonunda yönetmen sandalyesinde Özgür Sevimli bulunuyor.
Ayrıca Kızılcık Şerbeti yeni dönem afişi de yayımlandı.
Afişte oyuncular dikkat çekerken, ne zaman ekrana geleceği araştırmaları hız kazandı.
Kızılcık Şerbeti 4. sezon çekimleri 23 Ağustos’ta başlamıştı.
Kızılcık Şerbeti yeni sezon ilk bölümünün 12 Eylül Cuma akşamı yayında olması bekleniyor.
Kıvılcım'ın kızı Çimen yurtdışından geri dönerek diziye bu yıl yeniden katılacak.