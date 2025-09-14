Menü Kapat
26°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılıyor mu? Sosyal medyada iddialar arttı

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yayından kaldırılacağı iddia edildi. Sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından dizinin hayranları, Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılıyor mu sorusunu araştırmaya başladı.

14.09.2025
14.09.2025
saat ikonu 18:13

Oyuncu kadrosunda Barış Kılı., Evrim Alasya, , Sula Türkoğlu, Doğukan Güngör, Erkan Avcı, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonu başladı.

Dizinin yeni sezonunun başlamasının ardından sosyal medya platformlarında yayından kaldırılacağına dair iddialar ortaya atılmaya başladı. İzleyiciler tarafından Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılıyor mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

KIZILCIK ŞERBERİ YAYINDAN KALDIRILIYOR MU?

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yer alan konular toplumun dikkatini çekince 'e şikayet yağdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, 'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır. Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

https://x.com/ebekirsahin/status/1967225569465999679

Kızılcık Şerbeti'nin yayından kaldırılacağına dair ise alınan herhangi bir karar bulunmuyor. RTÜK tarafından yapılan incelemelerin ardından konunun netlik kazanması bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni sezonunun ilk bölümü 12 Eylül 2025 Cuma günü yayınlandı. Dizinin yeni sezonunun ikinci bölümü ise 19 Eylül 2025 Cuma günü ekranlara gelecek.

Show TV tarafından henüz yayın akışı paylaşılmadı. Haftalık yayın akışının 15 Eylül 2025 Pazartesi günü duyurulması bekleniyor. Yayın akışının açıklanmasıyla birlikte dizinin yeni bölümünün gününün ve saatinin netlik kazanması bekleniyor.

#show tv
#rtük
#barış kılıç
#ahmet mümtaz taylan
#Kızılcık Şerbeti
#Dizinin Yayından Kaldirılması
#Aktüel
