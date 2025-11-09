Kocaelispor Galatasaray maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kocaelispor GS maçının saati belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün (9 Kasım 2025 Pazar) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Kocaelispor - Galatasaray maçı oynanacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Kocaelispor - Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir merak ediliyor.

KOCAELİSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak olan Kocaelispor - Galatasaray maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Namağlup bir şekilde 29 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde en yakın rakibine 4 puan fark attı. Galatasaray, Kocaelispor deplasmanından da galibiyet ile ayrılarak puan farkını korumayı hedefliyor.

Süper Lig'e bu sezon yükselen Kocaelispor ise 11 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. 11 puan toplayan Kocaelispor ligde 14. sırada yer alıyor. Kocaelispor bugün oynanacak olan Galatasaray deplasmanından puan alarak küme düşme hattından uzaklaması planlıyor.

KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında oynanacak olan Kocaelispor - Galatasaray maçı bugün saat 17.00'de başlayacak. Taraftarlar karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından izleyebilecekler.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak Serkan Çimen ve Bilal Gölen'in görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak. VAR koltuğunda ise Ali Şansalan'ın oturacağı duyuruldu.