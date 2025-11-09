Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kocaelispor Galatasaray önemli dakikalar, istatistikleri, maç özeti! Torreira, Singo sakatlandı mı?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında Kocaelispor - Galatasaray maçı oynandı. Karşılaşmadan lider Galatasaray 1-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı. Mücadelenin ardından Kocaelispor - Galatasaray maçın önemli dakikaları, istatistikleri gündem oldu. Taraftarlar tarafından Torreira, Singo sakatlandı mı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kocaelispor Galatasaray önemli dakikalar, istatistikleri, maç özeti! Torreira, Singo sakatlandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 19:16

'de lider ile 11. sırada yer alan karşı karşıya geldi. Taraftarlar tarafından heyecanla takip edilen karşılaşmada sarı-kırmızılılar bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Kocaelispor kendi evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kocaelispor - Galatasaray önemli dakikalar, istatistikleri gündem oldu. Taraftarlar tarafından Torreira, Singo sakatlandı mı araştırılıyor.

Kocaelispor Galatasaray önemli dakikalar, istatistikleri, maç özeti! Torreira, Singo sakatlandı mı?

KOCAELİSPOR - GALATASARAY ÖNEMLİ DAKİKALAR, İSTATİSTİKLERİ, MAÇ ÖZETİ

Kocaelispor - Galatasaray maçının 45. dakikasında Serdar Dursun'un asistini başarılı bir şekilde değerlendiren Dan Agyei mücadeledeki tek golü atan isim oldu.

İlk yarıya önde girmeyi başaran Kocaelispor ikinci yarıda ise gol bulamadı. Galatasaray ise 87. dakikada Osimhen'in vuruşu ile fileleri havalandırdı. Ancak gol ofsayt nedeniyle VAR kontrolünün ardından iptal edildi.

Kocaelispor Galatasaray önemli dakikalar, istatistikleri, maç özeti! Torreira, Singo sakatlandı mı?

Mücadelede Kocaelispor'dan Anfernee Dijksteel (38. dakika) ve Hrvoje Smolcic (47. dakika), Galatasaray'da ise Victor Osimhen (28. dakika) sarı kart gördü.

Kocaelispor - Galatasaray maçının istatistikleri ise şöyle:

  • Toplam şut: 9 - 10
  • İsabetli şut sayısı: 3 - 3
  • Topla Oynama: %37 - %63
  • Faul: 11 - 7
  • Ofsayt: 5 - 2
  • Korner: 1 - 7
Kocaelispor Galatasaray önemli dakikalar, istatistikleri, maç özeti! Torreira, Singo sakatlandı mı?

TORREİRA, SİNGO SAKATLANDI MI?

Kocaelispor - Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların sağ bek oyuncusu Singo karşılaşmanın devre arasında oyundan çıktı. Singo yerine 2. yarıda Rolland Sallai yer aldı. Singo'nun neden oyundan çıktığıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

Kocaelispor Galatasaray önemli dakikalar, istatistikleri, maç özeti! Torreira, Singo sakatlandı mı?

Galatasaray'ın ilk 11'inin önemli isimlerinden olan Lucas Torreira ise mücadelenin 64. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Torreira yerine Gabriel Sara oyuna girdi.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından Lucas Torreira'nın durumunun netlik kazanması bekleniyor.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#kocaelispor
#süper lig
#sakatlık
#maç sonucu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.