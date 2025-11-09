Kocaelispor Galatasaray önemli dakikalar, istatistikleri, maç özeti! Torreira, Singo sakatlandı mı?

Süper Lig'de lider Galatasaray ile 11. sırada yer alan Kocaelispor karşı karşıya geldi. Taraftarlar tarafından heyecanla takip edilen karşılaşmada sarı-kırmızılılar bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Kocaelispor kendi evinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Kocaelispor - Galatasaray önemli dakikalar, istatistikleri gündem oldu. Taraftarlar tarafından Torreira, Singo sakatlandı mı araştırılıyor.

KOCAELİSPOR - GALATASARAY ÖNEMLİ DAKİKALAR, İSTATİSTİKLERİ, MAÇ ÖZETİ

Kocaelispor - Galatasaray maçının 45. dakikasında Serdar Dursun'un asistini başarılı bir şekilde değerlendiren Dan Agyei mücadeledeki tek golü atan isim oldu.

İlk yarıya önde girmeyi başaran Kocaelispor ikinci yarıda ise gol bulamadı. Galatasaray ise 87. dakikada Osimhen'in vuruşu ile fileleri havalandırdı. Ancak gol ofsayt nedeniyle VAR kontrolünün ardından iptal edildi.

Mücadelede Kocaelispor'dan Anfernee Dijksteel (38. dakika) ve Hrvoje Smolcic (47. dakika), Galatasaray'da ise Victor Osimhen (28. dakika) sarı kart gördü.

Kocaelispor - Galatasaray maçının istatistikleri ise şöyle:

Toplam şut: 9 - 10

İsabetli şut sayısı: 3 - 3

Topla Oynama: %37 - %63

Faul: 11 - 7

Ofsayt: 5 - 2

Korner: 1 - 7

TORREİRA, SİNGO SAKATLANDI MI?

Kocaelispor - Galatasaray maçında sarı-kırmızılıların sağ bek oyuncusu Singo karşılaşmanın devre arasında oyundan çıktı. Singo yerine 2. yarıda Rolland Sallai yer aldı. Singo'nun neden oyundan çıktığıyla ilgili bir bilgi verilmedi.

Galatasaray'ın ilk 11'inin önemli isimlerinden olan Lucas Torreira ise mücadelenin 64. dakikasında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Torreira yerine Gabriel Sara oyuna girdi.

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından Lucas Torreira'nın sakatlık durumunun netlik kazanması bekleniyor.