Kompozisyon nasıl yazılır, nedir? Kompozisyon kuralları ve 5. ve 7. sınıf örnekleri

02 Şubat 2025 16:57 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 17:02

Kompozisyonun nasıl yazılacağı 5. ve 7. sınıf öğrencileri tarafından öğrenilmek isteniyor. Bir düşünce, olay veya bilgiyi belirli düzen ve kural ile yazmak anlamına gelen kompozisyon yazmak için bazı kurallar vardır. Dil becerisini geliştirme özelliği sayesinde okullarda öğrencilere sık sık kompozisyon yazma ödevi verilir. Böylece düşünceleri belirli kurallara dayanarak doğru bir şekilde ifade edebilme yeteneği gelişir.

Herkes eğitim hayatında birçok kez kompozisyon yazma görevi ile görevlendirilmiştir. Kişisel düşünce, olay veya bilgiyi kurallar çerçevesinde yazıya dökerken dil becerileri ve olay anlatım yeteneği gelişir. Ortaokul ve üniversite eğitiminde sıkça verilen bu ödev sayesinde olay örgüsünü doğru anlatım sıralamasına göre yazma yeteneği geliştirilir.

KOMPOZİSYON NEDİR?

Kompozisyon, bütün anlamına gelmektedir. Üniversite eğitimlerin çeşitli alanlarda farklı alanlarda kullanılırken ortaokul öğrencilerine sık sık verilen bir ödev türüdür. Burada amaç öğrencilerin yaşanan olayı, düşünceyi ve bilgiyi doğru sıralama şekliyle doğru şekilde aktarmasını öğretmektir.

Edebiyat alanında giriş, gelişme ve sonuç olarak 2 bölümde oluşur. İlk olarak giriş aşamasında konuyu özetlemek ve ne olduğuna dair genel bir kısa bilgi verilir. Gelişme bölümünde ise girişte anlatılan düşünce hakkında biraz daha detaya inilir. Örnek verilebilir ve detay anlatılabilir. Örnekler uzun olmamakla beraber 1 tane yeterlidir. Gelişme bölümü ilk paragraftan biraz daha fazla olmalıdır. Giriş bölümüne göre daha kapsamlı olmalıdır.

Sonuç kısmında ise giriş ve gelişmede yer alan düşünceler yer alır. Çok fazla ayrıntıya girmeden kısa ve öz bir anlatım olmalıdır. Okuyucu bu kısımda ana düşünceyi anlamalıdır ve ilk 2 paragraftan daha kısa olmalı.

KOMPOZİSYON NASIL YAZILIR?

Bir düşünce ve fikir hakkında yazılan kompozisyon için ilk olarak konu seçmelisiniz. Eğer istenilen konu belirli ise ne üzerinde duracağınıza karar vermelisiniz. Ana konunun insanlar için önemi üzerinden durabilirsiniz. Konu hakkında düşünceler toparlayın ve örneklerinizi belirleyin. Ardından yazınızın asıl konusu ve mesajının ne olacağına karar verdi. Ana mesajınızı destekleyecek olan örnek ve yan konular düşünebilirsiniz.

Yazım aşamasına geçildiğinde ise bir taslak hazırlamalısınız. Nerede hangi konudan bahsedeceğiniz, ne örnek vereceğinize dair detayları baştan belirmeleisiniz.

Girişte konunuzu tanımlayın ve ilgi çeken bir cümle ilgi başlangıç yapın. Gelişme kısmında konuyu detaylandırın ve örnekler ekleyin. Çok fazla örnek olmamasına dikkat ederken sonuç kısmında diğer iki paragrafta yazanları özetleyin ve ana mesajı kısaca tekrar tanımlayın.

Kompozisyon yazarken dil ve üslub çok önemlidir. Kısa ve anlaşılır cümleler kullanarak kolay okuma sağlayınız. Olay örgüsü arasında mantıklı bir düzen kurunuz. Fazla samimi veya ciddi olmadan bir dil kullanmalısınız.

Yazıyı tamamladıktan sonra dil bilgisi hatalarını kontrol ediniz ve gereksiz olduğunu düşündüğünüz cümleleri özet haline getiriniz. Ve okuduğunuzda ana mesajı net verip vermediğinize bakmalısınız.

KOMPOSİZYON ÖRNEKLER 4.5.6. VE 7. SINIF

Ortaokul eğitimlerinde sık sık verilen bu ödev her sınıf ve seviye için farklı gereksinimler ister. 4,5,6,7. sınıflar için örnek kompozisyonlar hazırladık. Fakat burada yer alan örnekler net ve kısa olarak yazılmıştır. Kompozisyon yazarken detayları kendiniz ekleyerek yazınızı geliştirmelisiniz. Fikir olması açısından 4. sınıf kompozisyon konusu “Doğanın önemi ve hayatımızdaki yeri” olabilir. Yazı aşaması ise şöyle:

Dünyamız için en önemli olan doğa, bize her gün yenilik ve güzellik sunuyor. Uyandığımızda duyduğumuz kuş sesleri, ağaç yapraklarının savrulması ve güneş günümüzü güzelleştirir.

4 mevsimde bize farklı güzellikler sunan doğaya çok şey borçluyuz. Yaz aylarında denizin güzelliklerini, ilkbaharda ağaçların ve çiçeklerin güzelliğini görürüz. Kış aylarında kar yağışı günümüzü güzelleştirirken sonbahar aylarında turuncu yaprakların yerlere serilmesi keyifli anlar yaşatıyor.

Bize her gün farklı güzellik sunan doğayı korumak ise bizlerin en önemli görevidir. Çöpleri yere atmamak, çiçekleri koparmamak ve ağaçları kesmemek bizim görevimizdir ve böylece doğayı koruruz. Doğa, bize her gün farklı güzellik verirken biz de ona sevgi vermeliyiz.

Teknolojinin önemi ve hayatımızdaki yeri ile ilgili bir 6. sınıf kompozisyon konusu örneği ise şöyle:

Son yıllarda dünyanın her yerinde kullanılan teknoloji bize yenilikler sunmaya devam ediyor. Gelişen bilgisayar, telefon ve internet teknolojileri sayesinde bilgi her an bizimle olurken hayatımızda da kolaylıklar yaşanıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber evimizde oturduğumuzda dünyanın farklı yerinden kişilerle iletişim kurabiliyor, birbirimiz ile görüntülü olarak konuşabiliyoruz. Ödevlerimizde, derslerimizde de bize teknoloji oldukça yardımcı oluyor. Teknolojinin aşırı kullanımı ise her şeyde olduğu gibi zararlı olabilir.

Teknolojiyi kullanırken aşırıya kaçmamak gerekirken bilinçli davranmalıyız. Teknolojinin varlığı sayesinde hepimiz bilgiye kısa sürede kolayca ulaşabiliyoruz. Bu önemli gelişmeyi doğru ve tutarlı şekilde kullanmalıyız.