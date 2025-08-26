Menü Kapat
Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Bu hafta lig aşaması takımları belli oluyor

UEFA Konferans Ligi'nin bu hafta play-off rövanş maçları tamamlanacak. Rövanş maçlarının ardından ise lig aşamasına kalacak olan takımlar belli olacak. Taraftarlar tarafından Konferans Ligi'nin kura çekiminin ne zaman olduğu ise merak ediliyor.

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Bu hafta lig aşaması takımları belli oluyor
'nin rövanş maçları kapsamında , Lausanne-Sport ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar karşılaşmada galibiyet alırsa lig aşamasına kalmaya hak kazanacak.

ise Universitatea Craiova ile karşılaşacak. İlk mücadelede 2-1 mağlubiyet alan temsilcimizin lig aşamasına kalmak için en az 2 farkla rakibini yenmesi gerekiyor.

Play-off rövanş maçlarının ardından ise UEFA Konferans Ligi gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Bu hafta lig aşaması takımları belli oluyor

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Konferans Ligi'nin kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü Türkiye saati ile 15.00'te gerçekleştirilecek.

Kura çekimi TRT Spor ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Bu hafta lig aşaması takımları belli oluyor

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nden farklı olarak 6 karşılaşma oynanıyor. Bu maçların tarihleri ise şöyle:

  1. Maçlar - 2 Ekim
  2. Maçlar - 23 Ekim
  3. Maçlar - 6 Kasım
  4. Maçlar - 27 Kasım
  5. Maçlar - 11 Aralık
  6. Maçlar - 18 Aralık
