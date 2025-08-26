Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Bu hafta lig aşaması takımları belli oluyor

UEFA Konferans Ligi'nin play-off rövanş maçları kapsamında Beşiktaş, Lausanne-Sport ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar karşılaşmada galibiyet alırsa lig aşamasına kalmaya hak kazanacak.

Başakşehir ise Universitatea Craiova ile karşılaşacak. İlk mücadelede 2-1 mağlubiyet alan temsilcimizin lig aşamasına kalmak için en az 2 farkla rakibini yenmesi gerekiyor.

Play-off rövanş maçlarının ardından ise UEFA Konferans Ligi kura çekimi gerçekleştirilecek. Taraftarlar tarafından UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Konferans Ligi'nin kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü Türkiye saati ile 15.00'te gerçekleştirilecek.

Kura çekimi TRT Spor ve UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

UEFA KONFERANS LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi'nde Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nden farklı olarak 6 karşılaşma oynanıyor. Bu maçların tarihleri ise şöyle: