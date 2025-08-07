Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş ve Başakşehir'in maç yayın bilgileri açıklandı

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçlarında Beşiktaş ve Başakşehir, deplasmanda mücadele edecek. Türk takımları, zorlu rakipleri karşısında avantajlı skorlar elde etmek için sahaya çıkacak.

KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi’nde lig aşamasından itibaren maçlar TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ancak, lig aşaması öncesi oynanan ön eleme turlarında maçlar farklı kanallarda izleyiciyle buluşabiliyor. Bu nedenle, Beşiktaş ve Başakşehir’in 3. eleme turu maçları farklı yayın platformlarında izlenebilecek.

ST. PATRİCK’S ATHLETİC BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda’nın St. Patrick’s Athletic takımıyla karşılaşacak. Maç, İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Tallaght Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak ve S Sport kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu’ndan hakem David Smajc yönetecek. Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmişti. Şu anda Konferans Ligi’nde yoluna devam ediyor.

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç temsilcisi Viking ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Norveç’in Stavanger kentindeki 15 bin 900 seyirci kapasiteli Lyse Arena’da oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı Portekzili hakem Miguel Nogueira yönetecek.