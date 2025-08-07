Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş ve Başakşehir'in maç yayın bilgileri açıklandı

Konferans Ligi maçları hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile deplasmanda karşılaşırken, Başakşehir ise Norveç’te Viking’e konuk olacak. Her iki Türk takımı da avantajlı bir skorla rövanş maçlarına çıkmayı hedefliyor. Maçlar, farklı kanallardan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş ve Başakşehir'in maç yayın bilgileri açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.08.2025
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
07.08.2025
saat ikonu 19:47

3. eleme turu ilk maçlarında ve , deplasmanda mücadele edecek. Türk takımları, zorlu rakipleri karşısında avantajlı skorlar elde etmek için sahaya çıkacak.

KONFERANS LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

UEFA ’nde lig aşamasından itibaren maçlar TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ancak, lig aşaması öncesi oynanan ön eleme turlarında maçlar farklı kanallarda izleyiciyle buluşabiliyor. Bu nedenle, Beşiktaş ve Başakşehir’in 3. eleme turu maçları farklı yayın platformlarında izlenebilecek.

Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş ve Başakşehir'in maç yayın bilgileri açıklandı

ST. PATRİCK’S ATHLETİC BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda’nın St. Patrick’s Athletic takımıyla karşılaşacak. Maç, İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Tallaght Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak ve S Sport kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş ve Başakşehir'in maç yayın bilgileri açıklandı

Mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu’ndan hakem David Smajc yönetecek. Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi’ne veda etmişti. Şu anda Konferans Ligi’nde yoluna devam ediyor.

Konferans Ligi maçları hangi kanalda? Beşiktaş ve Başakşehir'in maç yayın bilgileri açıklandı

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç temsilcisi Viking ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Norveç’in Stavanger kentindeki 15 bin 900 seyirci kapasiteli Lyse Arena’da oynanacak mücadele, saat 20.00’de başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı Portekzili hakem Miguel Nogueira yönetecek.

ETİKETLER
#beşiktaş
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#başakşehir
#başakşehir
#konferans ligi
#uefa avrupa konferans ligi
#istanbul başakşehir
#rams başakşehir
#Avrupa Konferans Ligi
#3.eleme Turu
#Stadi
#Maç Saati
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.