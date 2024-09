Kpss ortaöğretim sınavında kalem ve silgi verilecek

14 Eylül 2024 16:41 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 16:43

15 Eylül günü KPSS ortaöğretim sınavı uygulanacak. Sınava girecek olan milyonlarca öğrencinin gündeminde ise kalem veriliyor mu sorusu yer aldı. 120 soru sorulacak ve 130 dakika süre verilecek.

Yarın ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim sınavı yapılacak. Adaylar heyecanla sınav saatini beklerken kalem, silgi ve kalemtıraş verilecek mi merak ediyor.

ÖSYM tarafından kalem verilecek.

KPSS SINAVINDAN KALEM VERİLİYOR MU?

15 Eylül Pazar günü yapılacak olan sınavda kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete veriliyor.

Başvuru esnasında verilen ücret içerisinde kalem ve silgi ücreti de bulunuyorken adayların kalem getirmesine gerek kalmıyor.

KPSS GEREKLİ BELGELER NELER?

Sınava girecek adayların yanında giriş belgesi ve T.C. kimlik belgesinin yanında olması gerekmektedir.

SINAVA HANGİ EŞYALARLA GİRİLMEZ, NELER YASAK?

ÖSYM tarafından belirlenen yasaklı eşya listesinde yer alan bazı eşyalar şöyle:

"Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlar"