KPSS sınavı saat kaçta bitecek, kaç dakika? Bugün KPSS lisans sınavı gerçekleştiriliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumları bugün gerçekleştiriliyor.

Sınav Türkiye'nin 81 ilinde ve Lefkoşa'da bulunan 135 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Sınavın başlamasının ardından adayların yakınları KPSS sınavı saat kaçta bitecek, kaç dakika sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

KPSS SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün (7 Eylül 2025 Pazar) saat 10.15'te başlayacak. KPSS sınavı saat 12.15'te ise sona erecek.

KPSS SINAVI KAÇ DAKİKA?

KPSS sınavında adaylara 130 dakika süre verilecek. Adaylar 130 dakika içerisinde 120 çoktan seçmeli soruyu çözmeye çalışacaklar.

KPSS SINAVI EN ERKEN SAAT KAÇTA ÇIKILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre KPSS sınavının ilk 90 ve son 15 dakikasında çıkışlara izin verilmeyecek. Bu kapsamda adaylar sınavdan en erken 11.45'te çıkabilecekler.