KPSS’de kaç puanla nereye atanılır? 2025 KPSS 80-90 puan ile alım yapan kurumlar

Adaylar ilk oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri derslerinden; ikinci oturumda ise Hukuk, İktisat, Maliye alanlarından çıkan sorulara yanıt verdi.
KPSS lisans sınavında 80-90 puan aralığında sonuç elde eden adaylar, atanabilecekleri kurumları öğrenmek istiyor.
2025 KPSS Lisans tercih günleri henüz açıklanmadı.
Ancak başvuruların tercih takvimi kapsamında Kasım ayı içerisinde paylaşılması öngörülüyor.
2025 KPSS yerleştirme puanları henüz duyurulmadı.
ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025 KPSS tercih kılavuzu ile atama puanları kesinleşecek.
Bununla birlikte sınava katılan adaylar 2024 KPSS yerleştirme kılavuzundan faydalanarak, girmek istedikleri kurumların ortalama puanına göz atabilir.
ÖSYM sınav takvimine göre 2025 KPSS Lisans neticeleri, 10 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr
internet adresinden ve mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.