24°
SON DAKİKA!
Aktüel
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

KPSS’de kaç puanla nereye atanılır? 2025 KPSS 80-90 puan ile alım yapan kurumlar

KPSS 2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. ve 2. oturumlarının, 13 Eylül Cumartesi günü sona ermesinin ardından sınava giren adaylar elde edecekleri puanla yapabilecekleri tercihleri incelemeye başladı.

KPSS’de kaç puanla nereye atanılır? 2025 KPSS 80-90 puan ile alım yapan kurumlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 16:18
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 16:18

Adaylar ilk oturumda Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri derslerinden; ikinci oturumda ise Hukuk, İktisat, Maliye alanlarından çıkan sorulara yanıt verdi.

lisans sınavında 80-90 puan aralığında sonuç elde eden adaylar, atanabilecekleri kurumları öğrenmek istiyor.

KPSS’de kaç puanla nereye atanılır? 2025 KPSS 80-90 puan ile alım yapan kurumlar

KPSS’DE HANGİ PUANLA NEREYE YERLEŞİLİR?

2025 KPSS Lisans günleri henüz açıklanmadı.

Ancak başvuruların tercih takvimi kapsamında Kasım ayı içerisinde paylaşılması öngörülüyor.

2025 KPSS puanları henüz duyurulmadı.

tarafından yayımlanacak 2025 KPSS tercih kılavuzu ile puanları kesinleşecek.

Bununla birlikte sınava katılan adaylar 2024 KPSS yerleştirme kılavuzundan faydalanarak, girmek istedikleri kurumların ortalama puanına göz atabilir.

KPSS’de kaç puanla nereye atanılır? 2025 KPSS 80-90 puan ile alım yapan kurumlar

2025 KPSS NETİCELERİ NE ZAMAN DUYURULACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre 2025 KPSS Lisans neticeleri, 10 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr

internet adresinden ve mobil uygulamaları üzerinden öğrenebilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

KPSS 2025 sonuçları hangi tarihte ilan edilecek?
ÖSYM’nin sınav takvimine göre sonuçlar 10 Ekim 2025’te duyurulacak.
ETİKETLER
#kpss
#ösym
#sınav sonuçları
#atama
#yerleştirme
#tercih
#Kpss 2025
#Aktüel
