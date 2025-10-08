Kredi kartı yapılandırma son gün ne zaman? Yapılandırma başvuru son tarih duyuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bireysel kredi kartı borçlarına yönelik yeniden yapılandırma uygulamasında başvurularının ne zaman biteceği belli oldu.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

Kredi kartı yapılandırma son günü 10 Ekim Cuma olarak belirlendi. Kredi kartı borcu olan ve yapılandırma başvurusu yapacak olanlar işlemlerini 10 Ekim tarihine kadar tamamlamalıdır. Kredi kartları veya daha önce yapılandırılmış kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresinin 10 Ekim'de biteceği duyuruldu.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA SON TARİH 2025

Kredi kartı borcu olanların yapılandırma yapacağı işlem için son tarih belli oldu. Vatandaşlar başvurularını 10 Ekim tarihine kadar gerçekleştirecek. Son tarih 10 Ekim olurken tarih sonrasında başvurular sona eriyor. Yapılandırma ile aylık taksit tutarları, ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50' ödenmeden, kredi kartı limiti artırılamayacak.

KREDİ KARTI YAPILANDIRMA FAİZİ NE KADAR?

Yeniden yapılandırma tutarının kredi limitini aşması durumunda aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesine karar verildi. TCMB, kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak azami faiz oranını %3,11 olarak açıkladı. Başvurular 10 Ekim'de sona eriyor.