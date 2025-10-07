Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Yapılandırma için son şans

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinin düzenlenmesine yönelik kararı için son fırsat.

Yapılandırma kapsamında borçlar, 48 aya kadar vadelendirilebilecek.

Uygulanacak faiz oranı ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen yüzde 3,11 olarak duyuruldu.

BORÇ YAPILANDIRMADA SON TARİH NE ZAMAN?

BDDK’nın kararına göre yapılandırma, 10 Temmuz 2025 ve öncesine ait borçları içeriyor.

Vatandaşlara, bu kararın ardından 3 aylık başvuru süresi tanımlandı.

Bu süre 10 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Sürenin dolmasıyla birlikte, borçlular için yeniden yapılandırma imkânı da ortadan kalkacak.

Kredi kartı borçlarında artık yalnızca asgari ödeme yapılmayan değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmeyen kartlar da kapsama alınacak.

İhtiyaç kredilerinde ise daha önce 30 günü aşan gecikmeler için geçerli olan koşul kaldırılarak, tüm gecikmiş ödemeler yapılandırma içine dâhil edildi.

Hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredilerinde, yapılandırma kapsamında borç bakiyesi artık karar tarihine göre değil, yapılandırma günü itibarıyla esas alınacak.