Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Yapılandırma için son şans

Bankalara kredi ve banka kartı borcu bulunan bireysel müşteriler için getirilen yeniden yapılandırma kolaylığının son günü, yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Yapılandırma için son şans
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 19:38
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 19:38

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (), bireysel ve ihtiyaç kredilerinin düzenlenmesine yönelik kararı için son fırsat.

kapsamında borçlar, 48 aya kadar vadelendirilebilecek.

Uygulanacak faiz oranı ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen yüzde 3,11 olarak duyuruldu.

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Yapılandırma için son şans

BORÇ YAPILANDIRMADA SON TARİH NE ZAMAN?

BDDK’nın kararına göre yapılandırma, ve öncesine ait borçları içeriyor.

Vatandaşlara, bu kararın ardından 3 aylık başvuru süresi tanımlandı.

Bu süre 10 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Yapılandırma için son şans

Sürenin dolmasıyla birlikte, borçlular için yeniden yapılandırma imkânı da ortadan kalkacak.

Kredi kartı borçlarında artık yalnızca asgari ödeme yapılmayan değil, dönem borcu kısmen ya da tamamen ödenmeyen kartlar da kapsama alınacak.

Kredi ve kredi kartı borcu yapılandırma nasıl yapılır? Yapılandırma için son şans

İhtiyaç kredilerinde ise daha önce 30 günü aşan gecikmeler için geçerli olan koşul kaldırılarak, tüm gecikmiş ödemeler yapılandırma içine dâhil edildi.

Hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredilerinde, yapılandırma kapsamında borç bakiyesi artık karar tarihine göre değil, yapılandırma günü itibarıyla esas alınacak.

Sıkça Sorulan Sorular

Borç yapılandırmasından kimler yararlanabiliyor?
Bireysel kredi kartı ya da ihtiyaç kredisi borcu bulunan tüm vatandaşlar, 10 Temmuz 2025 ve öncesine ait borçlarını yapılandırma kapsamına aldırabiliyor. Bu düzenleme, yalnızca ödemesi geciken değil, kısmen yapılmış ödemeleri de içeriyor.
ETİKETLER
#bddk
#kredi kartı
#ihtiyaç kredisi
#yapılandırma
#10 Temmuz 2025
#Borç Yapılandırması
#10 Ekim 2025
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.