Kura sonuç sırası ne demek? Hac kura sonuçları duyuruldu

Hac kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar kura sonuç sırası ne demek araştırmasına başladı. Dün sabah saatlerinde gerçekleşen kura çekimi sonrasında akşam 20.00 civarında hac kura sonuçları açıklandı.

Kura sonuç sırası ne demek? Hac kura sonuçları duyuruldu
Binlerce kişinin katıldığı hac kurası dün sabah çekilirken akşam saatlerinde e Devlet üzerinden sonuçlar duyuruldu. Vatandaşlar T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sonuçlara ulaştı.

KURA SONUÇ SIRASI NE DEMEK?

Hac kura sonuç sırası, kura sonuçlarına sorgulayan vatandaşların yoğunluğu nedeniyle sorgulama yapanların sıraya alınmasıdır. Kura sırası bir kişinin kura çekilişindeki sıralamasını gösterir. Vatandaşlar bu sıraya göre hac için belirlenen kontenjana göre hacca gitmeye hak kazanır.

Kura sonuç sırası ne demek? Hac kura sonuçları duyuruldu

HAC YEDEK KONTENJAN TARİHLERİ

Bu yıl ülkemizde ek hac kontenjanın verilip verilmeyeceğine dair karar 9 Kasım'da Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanacak protokol ile netleşecek. Şu an için belirsiz olduğu için hac yedek kontenjan tarihleri de belli olmadı. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Peygamber Efendimiz, yüce dinimiz İslam'ın beş temel esasından birinin de hac ibadeti olduğunu haber vermiştir. Haccın nasıl eda edileceğini ise hac mevsiminde bizzat yaparak Müslümanlara öğretmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Kura sonuç sırası ne demek? Hac kura sonuçları duyuruldu

HAC KURA SONUÇ EKRANI

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2026 hac kurası sonuçları 'te erişime açıldı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten kura sonuçlarını görebildi. Kesin kayıtlar ise 11-21 Kasım aralığında alınacak. Tarihler ise 18 Nisan-22 Mayıs, dönüşler ise 31 Mayıs-25 Haziran olarak belirlendi.

Hac kurası sonuçları e-Devlet'te erişime açıldı
