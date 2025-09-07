Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kütahya Tavşanlı’daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü civarındaki ormanlık bölgede yıldırım düşmesi neticesinde çıkan yangındaki güncel durum merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kütahya Tavşanlı’daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.09.2025
saat ikonu 21:02
|
GÜNCELLEME:
07.09.2025
saat ikonu 21:07

Kütahya'nın ilçesine bağlı Kargılı köyü civarındaki ormanlık alana düşmesi sonucu meydana geldi.

Görevlilerin ve köylülerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, yangından 8 dekar alan hasar gördü.

Alınan bilgilere göre, Kargılı köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık sahaya yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Kütahya Tavşanlı’daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?

TAVŞANLI YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

İhbar üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale ekipleri ve arazözler yönlendirildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Kargılı halkı da katkı sundu. Ekiplerin ve köylülerin yoğun gayreti sonucu alevler, ormanın daha geniş kısmına yayılmadan kontrol altına alındı.

Kısa sürede söndürülen yangının ardından bölgede soğutma faaliyeti gerçekleştirildi.

Sıkça Sorulan Sorular

Kütahya Tavşanlı Kargılı köyü yakınlarında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alınabildi mi?
Evet, orman işçileri ve köylülerin yoğun müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü ve toplamda 8 dekar alan zarar gördü.
ETİKETLER
#yangın
#orman yangını
#tavşanlı
#yıldırım
#Kargılı Köyü
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.