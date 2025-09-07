Kütahya Tavşanlı’daki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne?

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kargılı köyü civarındaki ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi.

Görevlilerin ve köylülerin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, yangından 8 dekar alan hasar gördü.

Alınan bilgilere göre, Kargılı köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık sahaya yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

TAVŞANLI YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI MI?

İhbar üzerine bölgeye Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ilk müdahale ekipleri ve arazözler yönlendirildi.

Yangın söndürme çalışmalarına Kargılı halkı da katkı sundu. Ekiplerin ve köylülerin yoğun gayreti sonucu alevler, ormanın daha geniş kısmına yayılmadan kontrol altına alındı.

Kısa sürede söndürülen yangının ardından bölgede soğutma faaliyeti gerçekleştirildi.