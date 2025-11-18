KYK bursu ne zaman yatacak? İlk KYK bursu ödemesi ne zaman hesaba geçer?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları 4 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Burs almayı hak kazanan öğrenciler ise KYK bursunun yatacağı tarihi araştırmaya başladı.

KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs ve kredi ödemelerinin hesaplara geçeceği tarih henüz duyurulmazken geçtiğimiz sene ödemeler 18 Kasım 22 Kasım tarihleri aralığında hesaplara geçmişti. Bu yıl da benzer tarihlerde ödemelerin yapılması bekleniyor. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayının da ödemesini kapsamak üzere normal öğrenim süresince burs ödemesi yapılacak.

İLK KYK BURSU ÖDEMESİ NE ZAMAN HESABA GEÇECEK?

öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödenmekte olan KYK bursunda bekleyiş sürüyor. 4 Kasım'da başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından ilk burs ödemeleri bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 18-22 Kasım aralığında ödemeler yapılmıştı. Geçtiğimiz senenin takvimine bakıldığında ödemelerin kasım ayının sonunda öğrencilerin hesabına geçmesi bekleniyor.

KYK BURS NE KADAR?

2025 Ocak ayı zammı ile beraber ön lisans ve lisans için 3 bin TL ödenirken 2026 yılında Aralık ayında yeniden zam uygulanacak. Buna göre aralık ayından sonra öğrenciler zamlı burs ödemesi alacak.