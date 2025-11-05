Menü Kapat
16°
KYK öğrenim kredisi faizli mi ne zaman geri ödenecek?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim destekleri hakkında mezuniyet sonrası başlayan geri ödeme süreci araştırılmaya başlandı. Öğrenim kredisinin geri ödemesinde faiz bulunup bulunmadığı sorgulanıyor.

KYK öğrenim kredisi faizli mi ne zaman geri ödenecek?
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu () tarafından sağlanan öğrenci kredileri, gençlere ekonomik destek sunan en önemli imkânlardan biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen son kanuni düzenlemeler ile birlikte, KYK borçlarının geri ödeme sisteminde önemli bir değişim yaşanmıştı.

Bu doğrultuda sonuçların duyurulmasıyla beraber geri ödeme dönemi de merak konusu haline geldi.

KYK öğrenim kredisi faizli mi ne zaman geri ödenecek?

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ FAİZ KALDIRILDI MI?

KYK öğrenim desteği, yasal düzenlemeler sonrasında artık faizsiz biçimde geri ödeniyor.

Kredi olarak verilen tutara hiçbir faiz veya enflasyon farkı (Yİ-ÜFE) eklenmiyor.

Öğrenciler, mezuniyetlerinden sonra yalnızca öğrencilik sürecinde aldıkları net kredi miktarını iade etmekle yükümlü olacak.

KYK öğrenim kredisi faizli mi ne zaman geri ödenecek?

ÖĞRENİM KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

KYK öğrenim kredisi borcunun ödeme süreci, öğrencinin eğitim hayatının tamamlanmasıyla başlayan belirli bir erteleme süresine tabidir.

Borç geri ödemeleri, öğrencinin mezuniyetinden iki yıl sonra başlar.

Borçlunun bu iki yıllık süre dolmadan çalışmaya başlaması durumunda bile ödeme planı değişmez; takvim yine mezuniyetten iki yıl sonra yürürlüğe girer.

Sıkça Sorulan Sorular

KYK borçlarının geri ödemesi ne zaman başlıyor?
Mezuniyet tarihinden itibaren iki yıl sonra ödeme süreci başlıyor, erken işe girilse bile bu süre değişmiyor.
