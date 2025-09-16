KYK yemek ücretleri 2025! Yemek ücretli mi, ne kadar?

Bu yıl 2 milyondan fazla adayın katıldığı YKS sınavı sonrasında yerleşen adaylar KYK yurtlarında kalmaya başlayacak.

KYK YEMEK ÜCRETLERİ 2025 NE KADAR?

KYK yurtlarında öğrencilerin sabah ve akşam yemeği olmak üzere 2 öğün için 200 TL destek alıyor. Kahvaltı için 65 TL, akşam yemeği için ise 135 TL ücret veriliyor. Öğrenciler limiti aşmamak şartı ile yemekleri ücretsiz alırken ekstra üzün aldığında KYK kartına para yükleyerek satın alabiliyor.

KYK YURT YEMEK ÜCRETLİ Mİ?

KYK yurtlarında kalan adaylar sabah kahvaltısı ile akşam yemeği için toplamda 200 TL destek ödemesi alırken kahvaltı için 65 TL, akşam yemeği için 135 TL bakiyeleri oluyor. Öğrenciler limiti aşmadığı sürece ücretsiz olarak 2 öğün yemek yiyebiliyorlar. Menü dışında olan ürünleri almak isteyenler ödeme yaparak alabiliyorlar.