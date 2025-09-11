Menü Kapat
KYK yurt değiştirme nasıl yapılır? 2025 KYK nakil işlemleri

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada KYK yurtlarının başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler KYK yurt değiştirme nasıl yapılır, nakil işlemleri ne zaman sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

yurt başvuruları bu yıl 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru sonuçları ise bugün (11 Eylül 2025) açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK yurt değiştirme nasıl yapılır, nakil işlemleri ne zaman soruları gündeme geldi.

KYK YURT DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre KYK yurt nakil işlemleri, üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin belirlenen tarihlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın online sistemine giriş yaparak nakil talebinde bulunması gerekiyor.

Nakil başvurusunun dikkate alınması için öğrencinin istediği yurtta boş kontenjan olması gerekiyor.

KYK yurt nakil başvurularının sonuçları ise başvurunun yapıldığı tarihten itibaren işleme alınıyor. Bu süre her başvuru için değişiklik gösterebilir. Nakil başvurusunu erken yapmak, sonuçların erken açıklama olasılığını arttıracaktır.

Nakil işlemi sonucunda yurt ücreti ve güvence bedeli farkı oluşabiliyor. Bu durumda öğrencinin nakil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bu farkı ödemesi gerekiyor.

KYK YURT ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

KYK yurt ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler kartsız işlemler bölümünde yer alan eğitim ödemeleri ekranına T.C. Kimlik numaralarını yazarak, kayıt ücretleri ve aylık ücretlerini ödeyebiliyorlar.

