SON DAKİKA!
 Sumru Tarhan

KYK yurt ücretleri kaç ay ödenir, 12 ay mı? 2025 yurt oda fiyatları belli oldu

2 Eylül Salı günü başlayan yurt başvuruları, 6 Eylül Cumartesi günü saat 23.59’da sona erecek. Milyonlarca öğrencinin başvuracağı yurt başvurularında süreç devam ederken KYK yurt ücretleri kaç ay ödenir merak edildi. Bu yıl ödenecek olan oda fiyatları da belli oldu.

KYK yurt ücretleri kaç ay ödenir, 12 ay mı? 2025 yurt oda fiyatları belli oldu
başvuruları 6 Eylül'e kadar yapılabilirken bu yılki yurt ücretleri belli oldu. Milyonlarca yerleştirme sonuçları sonrası kazandığı üniversiteleri öğrenirken bu sene yurt fiyatları netleşti.

KYK YURT ÜCRETLERİ KAÇ AY ÖDENİR, 12 AY MI?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan açıklamadaki ifadeler şöyle:

"Bakanlığımıza bağlı yurtlarda sürekli barındırılan kayıtlı öğrencilerden Temmuz ve Ağustos aylarına ait yurt ücreti alınmaz. Ancak Temmuz ve Ağustos aylarında zorunlu yaz okulu, staj ve benzeri nedenlerle nöbetçi yurtlarda kalacak öğrencilerden barındıkları süreler için ücret peşin alınır."

KYK yurt ücretleri kaç ay ödenir, 12 ay mı? 2025 yurt oda fiyatları belli oldu

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL 2025-26?

Yurt Koordinasyon Merkezi’ndeki açıklamaya göre bu yıl KYK yurtlarında odaların fiyatları değişti. Yaklaşık %40 civarı yapılan zammın ardından bu yılki yurt fiyatları da belli oldu.

1. Tip oda: 750 TL
2. Tip oda: 850 TL
3. Tip oda: 850 TL
4. Tip oda: 1050 TL
5. Tip oda: 1150 TL
6. Tip oda: 1250 TL

KYK yurt ücretleri kaç ay ödenir, 12 ay mı? 2025 yurt oda fiyatları belli oldu

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Bu yıl ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavında tercih sonuçları duyuruldu. Adaylar 2-6 Eylül aralığında KYK yurt başvurularını yapabilecek.

GSB tarafından yapılan duyuruda "30.06.2025 tarihinden önce yükseköğretim örgün eğitim programına kayıtlı ara sınıf öğrencilerin, Yurt başvuruları 02.09.2025 tarihi saat 10.00’da başlayıp 06.09.2025 saat 23.59’a kadar e-Devlet kapısı üzerinden alınacaktır." ifadeleri kullanıldı.

#öğrenci
#kyk
#yurt
#Yurt Ücretleri
#Ücret Zammı
#Yurt Başvuruları
#Aktüel
