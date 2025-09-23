Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Lamine Yamal müslüman mı, dini inancı nedir? Kopa Trophy'nin sahibi oldu

Lamine Yamal'ın dini görüşü merak edilirken futbol performansı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yılın en genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy sahibi olan Yamal, bu yıl gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başardı. 18 yaşında olmasına rağmen iki kez Kopa Trophy sahibi oldu.

Lamine Yamal müslüman mı, dini inancı nedir? Kopa Trophy’nin sahibi oldu
Ballon d’Or ödül töreninde yılın en genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy sahibi olan , son zamanlardaki performansı ile beğeni toplamaya devam ediyor. Lamine Yamal'ın annesi, ailesi müslüman mı merak ediliyor.

LAMİNE YAMAL MÜSLÜMAN MI, DİNİ NEDİR?

13 Temmuz 2007, Esplugues de Llobregat doğumlu olan Yamal, son zamanlarda gösterdiği performans ile adından söz ettirmeyi başardı. Fas asıllı İspanyol oyuncunun dini görüşüne dair bilgi bulunmazken Fas asıllı olmasından dolayı müslüman olduğu tahminler arasında yer alıyor. 'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Kopa Trophy oylamasında 5. sırada yer alırken Lamine Yamal, en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen kupanın sahibi oldu. Yamal daha önce de kupayı kazanarak üst üste iki kez kazanan isim olarak kayıtlara geçti.

Lamine Yamal müslüman mı, dini inancı nedir? Kopa Trophy’nin sahibi oldu

LAMİNA YAMAL'IN ANNESİ MÜSLÜMAN MI?

Yamal'ın ailesinin dini görüşüne dair açıklama bulunmazken Fas asıllı olmasından dolayı müslüman olduğu tahmin ediliyor. Yamal, Faslı bir baba ve Ekvator Gineli bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelirken çocukluk yıllarını Barselona'da geçirdi. Anne ve babası 3 yaşındayken ayrılırken büyüyene kadar yanlarında kaldılar. Ailesiyle birlikte Mataró'da yaşayan ismin anne ve babasının ayrıldığı dönemde annesi Granollers'e taşındı. Dün gerçekleşen ödül töreninde 'nın 18 yaşındaki İspanyol yıldızı Lamine Yamal, Kopa Kupası'nı ikinci kez almayı başararak adından söz ettirdi.

ETİKETLER
#Futbol
#barcelona
#juventus
#lamine yamal
#faslı futbolcu
#Kopa Trophy
#Müslümanlık
#Aktüel
TGRT Haber
