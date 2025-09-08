Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Arda Güler ile Lamine Yamal arasında kıvılcım! İspanyollardan çarpıcı ifadeler

Türkiye-İspanya mücadelesinde Arda Güler ile Lamine Yamal arasındaki an İspanyol basınında geniş yer buluyor. İki genç oyuncu arasındaki tartışma için dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Arda Güler ile Lamine Yamal arasında kıvılcım! İspanyollardan çarpıcı ifadeler
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 11:15

A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Konya’da ’ya 6-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Maçın en çok konuşulan anı ise ile arasındaki gerginlik oldu.

ARDA İLE YAMAL KONUŞULUYOR

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile Barcelona'nın parlayan ismi Lamine Yamal arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Arda, hızlı bir serbest vuruş kullanmak isterken Yamal topun önüne geçti ve oyunu engelledi. Bunun üzerine milli futbolcumuz rakibini itti, genç yıldız ise karşılık vererek pozisyonu gülerek geçiştirdi.

Arda Güler ile Lamine Yamal arasında kıvılcım! İspanyollardan çarpıcı ifadeler

''KIVILCIMLAR ÇAKTI''

Bu gerilim, rekabetinin milli takımlar sahasına da yansıdığı yorumlarına neden olurken İspanyol basını geniş yer ayırdığı olay için dikkat çeken başlıklar attı:

AS:"Kıvılcımlar çaktı! Arda Güler ile Lamine Yamal arasındaki gergin an, itiş kakışla sona erdi."

Marca:"Lamine ile Güler arasında kıvılcımlar uçuştu! Real Madrid ve Barcelona yıldızları, milli takımlar formasıyla da karşı karşıya geldi."

Arda Güler ile Lamine Yamal arasında kıvılcım! İspanyollardan çarpıcı ifadeler

El Desmarque:"İspanya'nın altıncı golünün ardından tartışma patlak verdi. Yamal, serbest vuruşu engelledi, Arda ise buna sert tepki gösterdi. Luis de la Fuente'nin gözünden kaçmayan bir andı."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok! Valizini didik didik etti: Türk yetkililer devrede
ETİKETLER
#ispanya
#arda güler
#lamine yamal
#el clasico
#a milli futbol takımı
#Fifa Dünya Kupası Elemeleri
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.