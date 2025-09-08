Arda Güler ile Lamine Yamal arasında kıvılcım! İspanyollardan çarpıcı ifadeler

A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Konya’da İspanya’ya 6-0 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Maçın en çok konuşulan anı ise Arda Güler ile Lamine Yamal arasındaki gerginlik oldu.

ARDA İLE YAMAL KONUŞULUYOR

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler ile Barcelona'nın parlayan ismi Lamine Yamal arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Arda, hızlı bir serbest vuruş kullanmak isterken Yamal topun önüne geçti ve oyunu engelledi. Bunun üzerine milli futbolcumuz rakibini itti, genç yıldız ise karşılık vererek pozisyonu gülerek geçiştirdi.

''KIVILCIMLAR ÇAKTI''

Bu gerilim, El Clasico rekabetinin milli takımlar sahasına da yansıdığı yorumlarına neden olurken İspanyol basını geniş yer ayırdığı olay için dikkat çeken başlıklar attı:

AS:"Kıvılcımlar çaktı! Arda Güler ile Lamine Yamal arasındaki gergin an, itiş kakışla sona erdi."

Marca:"Lamine ile Güler arasında kıvılcımlar uçuştu! Real Madrid ve Barcelona yıldızları, milli takımlar formasıyla da karşı karşıya geldi."

El Desmarque:"İspanya'nın altıncı golünün ardından tartışma patlak verdi. Yamal, serbest vuruşu engelledi, Arda ise buna sert tepki gösterdi. Luis de la Fuente'nin gözünden kaçmayan bir andı."