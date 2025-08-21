Lausanne Sport Beşiktaş maç kadrosu, ilk 11! Beşiktaş'ta 3 isim karşılaşmada yok

UEFA Konferans Ligi'nin play-off etabının ilk maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lausanne ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Lausanne - Beşiktaş maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı.

LAUSANNE SPORT - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Temsilcimiz Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Mustafa Hekimoğlu, Ernest Muci ve yeni transfer David Jurasek'in sakatlığı bulunuyor. Mustafa Hekimoğlu'nun karşılaşmada forma giymeyeceği kesinleşirken, Ernest Muçi ve David Jurasek'in durumu ise maç saatinde kesinlik kazanacak.

Lausanne tarafında ise takımın Transfermarkt verilerine göre en değerli oyuncusu olan Alvyn Sanches ve santrafor mevkisinde oynayan Enzo Kana-Biyik sakatlığı nedeniyle maçta oynamayacak.

LAUSANNE SPORT - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Lausanne - Beşiktaş maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Lausanne: Letica, Mouanga, Dussenne, Okoh, Paty, Spooy, Roche, Diakite, Custodio, Oyedeji, Sene

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

LAUSANNE SPORT - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Konferans Ligi'nin play-off turu ilk maçları kapsamında oynanacak olan Lausanne - Beşiktaş maçı bugün saat 21.15'te S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Karşılaşmayı Norveç Futbol Federasyonu'ndan Sigurd Kringstad yönetecek. Kringstad'ın yardımcılıklarını ise Runar Langseth ile Ole Andreas Haukasen yapacak.