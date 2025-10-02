Legia Varşova hangi ülkenin, nerenin takımı? Samsunspor ile karşılaşacak

UEFA Konferans Ligi'nde lig etabının ilk maçları başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek temsilcimiz Samsunspor deplasmanda Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Legia Varşova hangi ülkenin, nerenin takımı olduğu gündeme geldi.

LEGİA VARŞOVA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Legia Varşova, 1916 yılında Polonya'nın başkenti Varşova'da kuruldu. Polonya 1. Ligi olan Ekstraklasa'da küme düşmeyen ve tüm sezonlarında yer alan tek takım olan Legia Varşova, iç saha maçlarını 30 bin 805 kişilik Leagia Warsaw Municipal Stadyumu'nda oynamaktadır.

Yeşil-beyaz-kırmızı renklerine sahip olan kulüp, Ekstraklasa'da 15, Polonya Kupası'nda 20, Polonya Süper Kupası'nda 5, Puchar Ligi'nde 1 şampiyonluğu bulunmaktadır.

Avrupa Kupaları'nda ise başarıları şöyle:

1964-1965 Avrupa Kupa Galipleri Kupası | Çeyrek Final

1969-1970 Şampiyon Kulüpler Kupası | Yarı Final

1970-1971 Şampiyon Kulüpler Kupası | Çeyrek Final

1981-1982 Avrupa Kupa Galipleri Kupası | Çeyrek Final

1990-1991 Avrupa Kupa Galipleri Kupası | Yarı Final

LEGİA VARŞOVA - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 1. hafta maçları kapsamında oynanacak olan Legia Varşova - Samsunspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün (2 Ekim 2025 Perşembe) saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.