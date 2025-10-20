Leroy Sane Galatasaray Bodo/Glimt maçında oynayacak mı? Başakşehir maçında 2 gol attı

Bu sezon sarı-kırmızılıların en geç katkı sağlamaya başlayan oyuncusu Leroy Sane oldu.

Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo gelir gelmez uyum gösterip takıma entegre olurken, bir diğer flaş transfer Leroy Sane beklenen çıkışı Başakşehir karşısında yaptı.

Kaydettiği iki golle galibiyeti getirirken milli arada fazladan antrenman yapmasının karşılığını aldı.

Karşılaşmanın ardından verdiği röportajda Türkçe “Hoş geldin” diyen Alman futbolcu her geçen gün sarı-kırmızılı takıma daha fazla alışıyor.

SANE BODO/GLİMT MAÇINDA FORMA GİYECEK Mİ?

Teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir’e 2 gol atan Sane’yi Bodo/Glimt karşılaşmasında ödüllendirecek.

29 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk 11’de kalmaya devam edecek ve Yunus yine yedek kulübesinde oturacak.

Öte yandan milli arada fazladan izin yapmayan ve idmanlarını aksatmayan Mauro İcardi, Başakşehir mücadelesinde ilk 11’de yer almıştı.

Sahada kaldığı sürede etkisiz kalan İcardi, Bodo/Glimt karşılaşmasında formasını Osimhen’e devredecek.