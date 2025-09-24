Levante Real Madrid maç skoru kaç kaç? Arda Güler yine yıldızlaştı

La Liga'da oynadığı 5 mücadelede 5 zafer alan Real Madrid, bu sezon La Liga'ya 3 yenilgi ile başlayan Levante deplasmanına konuk oldu.

Levante ile Real Madrid, İspanya La Liga'nın 6. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 28. dakikasında Vinicius Jr. sağ çaprazdan ayağının dışıyla uzak direğe harika bıraktı ve Real Madrid'i 1-0 öne taşıdı.

Mastantouno ise 38. dakikada farkı 2’ye yükselterek ilk yarının sonucunu belirledi.

Maçın ikinci devresine Arda Güler & Kylian Mbappe ikilisi damga vurdu.

Levante’de Eyong 54. dakikada takımının tek golünü ağlara gönderdi.

Bu golden 10 dakika sonra Mbappe önce penaltıdan ardından ise Arda'nın pasında müsabakanın skorunu tayin eden golleri buldu.

MBAPPE VE ARDA GÜLER ORTAKLIĞI

Xabi Alonso’nun gelişiyle birlikte ilk 11’e giren Arda Güler, Levante karşısında da sahada 90 dakika kaldı.

Mbappe’nin golünde asisti yapan isim olan milli futbolcu; yüzde 90 pas başarısı, 5’te 4 uzun top, 4 kilit pas, 0.34 asist beklentisi, 7’de 5 kazanılan ikili mücadele ile maçı bitirdi.

Arda Güler - Kylian Mbappe uyumu Levante maçında da devam etti.

Bu sezon ligde çıktığı 6 müsabakada 2 gol, 3 asistlik katkı sağlayan genç yetenek, bütün asistlerini Mbappe’nin golle sonuçlandırmasını sağladı.