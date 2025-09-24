Menü Kapat
24°
Levante Real Madrid maç skoru kaç kaç? Arda Güler yine yıldızlaştı

İspanya La Liga'nın 6. haftasında milli oyuncumuz Arda Güler'in asist yaptığı karşılaşmada Real Madrid, Levante'yi deplasmanda farklı skorla yendi.

Levante Real Madrid maç skoru kaç kaç? Arda Güler yine yıldızlaştı
24.09.2025
24.09.2025
'da oynadığı 5 mücadelede 5 zafer alan , bu sezon La Liga'ya 3 yenilgi ile başlayan Levante deplasmanına konuk oldu.

Levante ile Real Madrid, İspanya La Liga'nın 6. haftasında kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 28. dakikasında Vinicius Jr. sağ çaprazdan ayağının dışıyla uzak direğe harika bıraktı ve Real Madrid'i 1-0 öne taşıdı.

Mastantouno ise 38. dakikada farkı 2’ye yükselterek ilk yarının sonucunu belirledi.

Levante Real Madrid maç skoru kaç kaç? Arda Güler yine yıldızlaştı

Maçın ikinci devresine & ikilisi damga vurdu.

Levante’de Eyong 54. dakikada takımının tek golünü ağlara gönderdi.

Bu golden 10 dakika sonra Mbappe önce penaltıdan ardından ise Arda'nın pasında müsabakanın skorunu tayin eden golleri buldu.

Levante Real Madrid maç skoru kaç kaç? Arda Güler yine yıldızlaştı

MBAPPE VE ARDA GÜLER ORTAKLIĞI

Xabi Alonso’nun gelişiyle birlikte ilk 11’e giren Arda Güler, Levante karşısında da sahada 90 dakika kaldı.

Mbappe’nin golünde asisti yapan isim olan milli futbolcu; yüzde 90 pas başarısı, 5’te 4 uzun top, 4 kilit pas, 0.34 asist beklentisi, 7’de 5 kazanılan ikili mücadele ile maçı bitirdi.

Arda Güler - Kylian Mbappe uyumu Levante maçında da devam etti.

Bu sezon ligde çıktığı 6 müsabakada 2 gol, 3 asistlik katkı sağlayan genç yetenek, bütün asistlerini Mbappe’nin golle sonuçlandırmasını sağladı.

ETİKETLER
#real madrid
#arda güler
#kylian mbappe
#la liga
#Levante Ud
#Vinicius Jr
#Aktüel
