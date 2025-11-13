Menü Kapat
14°
 Hüseyin Bahcivan

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi, bonservisi ne kadar? Lewandowski sakatlık geçmişi, istatistikleri

Fenerbahçe devre arasında dünyaca ünlü Polonyalı golcü Lewandowski'yi kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler Lewandowski transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraftarlar tarafından Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi, bonservisi ne kadar, sakatlık geçmişi merak ediliyor.

bu sezon santrafor hattında problemler yaşamaya devam ediyor. Jhon Duran'ın sakatlık sonrası henüz hazır olmaması ve Youssef En Nesyri'nin formsuzluğu nedeniyle sarı-lacivertliler yeni bir etmek istiyor.

Ortaya atılan iddialara göre Fenerbahçe devre arasında 'da forma giyen yıldız golcü 'yi transfer etmek istiyor.

Taraftarlar tarafından Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi, bonservisi ne kadar, sakatlık geçmişi ve istatistikleri araştırılıyor.

LEWANDOWSKİ FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Lewandowski'nin menajeriyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler Polonyalı golcünün menajerine oyuncunun durumunu sordu.

Fenerbahçe'nin Lewandowski'nin menajerinden geri dönüş beklediği belirtildi.

LEWANDOWSKİ BONSERVİSİ NE KADAR, İSTATİSTİKLERİ?

Lewandowski bu sezon Barcelona formasıyla 12 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 569 dakika süre alan Polonyalı golcu, 7 gol katkı sağladı. Transfermarkt'ın 2 Ekim 2025 tarihinde güncellenen verilerine göre Lewandowski'nin 10 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

LEWANDOWSKİ SAKATLIK GEÇMİŞİ

37 yaşındaki Polonyalı yıldız Robert Lewandowski, kariyeri boyunca yaşadığı sakatlıklar nedeniyle milli maçlar da dahil olmak üzere toplam 51 karşılaşmada forma giyemedi. Son 3 sezonda ise milli takım maçları dahil olmak üzere 18 mücadelede forma giyemedi.

